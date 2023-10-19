Рада проголосувала за заборону УПЦ МП: що буде з московською церквою

Рада проголосувала за заборону російської церкви в Україні. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України 19 жовтня ухвалила законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Зокрема, мова йде про УПЦ МП. І хоч документ проголосували лише у першому читанні, цей крок важливий. Команду про заборону московської церкви дав сам президент Зеленський, у Раді за це проголосували 267 депутатів. Але не обійшлося і без скандалів.

Як реагують в УПЦ на таке рішення, яка доля священнослужителів — розбиралося Новини.LIVE.

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Про що законопроєкт

"Законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ прийнято у першому читанні", — повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Сам законопроєкт передбачає, що в Україні заборонена діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП.

Всі деталі самого закону ще будуть обговорюватися, наразі депутати можуть подавати свої правки. Однак більшість вважає голосування у першому читанні вже важливим кроком у боротьбі з московською церквою.

У соціальних мережах українці дякують народним депутатам за таке рішення, вважають, що воно прискорить перемогу. Дехто сумнівається, що документ проголосують у другому читанні, а хтось цікавиться іменами тих, хто не з’явився на голосуванні. Голосували у Раді по-різному.

Голосування у Раді. Фото: Facebook

По фракціях "за" проголосували:

"Слуга народу" — 175;

"Європейська солідарність" — 26;

"Батьківщина" — 17;

"Платформа за життя та мир" — 1;

"За майбутнє" — 8;

"Голос" — 18;

"Довіра" — 12;

"Відновлення України" — 0.

У коментарях до дописів про рішення ВРУ українці сподіваються, що цей закон покаже себе на практиці.

Реакції українців на рішення ВР щодо УПЦ. Фото: скриншот

Реакція УПЦ

Зрозуміло, що вітають рішення ВРУ ті, хто проти УПЦ на території України. Та попри це частина громадян залишаються разом з цією церквою. Що ж думають в самій УПЦ, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в голови пресслужби УПЦ Митрополита Климента.

— Яка ваша реакція на рішення Ради?

— Моя реакція, як громадянина на дії парламенту, які відбуваються всупереч Конституції і моралі, звісно ж, негативна. Водночас слід загасити певну надто галасливу реакцію окремих політиків і підконтрольних ним ЗМІ і уточнити: це не законопроєкт про заборону УПЦ. Про це неодноразово заявляли в керівництві парламенту. До того ж він прийнятий лише за основу. Тому не слід сьогодні вживати термінологію про заборону церкви.

— Як ви думаєте, як буде перевірятися причетність УПЦ до Росії, аби заборонити її діяльність?

— Цього наразі ніхто не знає. Церква — це люди. Віряни УПЦ — це громадяни України. Перевіряти їх в причетності до Росії можна за тими ж самими критеріями, що і депутатів Верховної Ради чи будь-якого іншого володаря українського паспорта. Інакше це вже буде схоже на дискримінацію за ознакою релігійних переконань. А наразі в Україні це не дозволено законодавством.



— У разі закриття всіх церков УПЦ, які варіанти у священнослужителів працювати? Як ставитесь до того, що вони перейдуть в ПЦУ?



— Почну з другого питання: а чому в ПЦУ? Чому не в іслам чи не в іудаїзм? У цих релігій багато спільних фактів з християнством. Проблема церковного розколу в Україні існує вже понад 30 років. Не секрет, що за цю складну історію кількість духовенства і монашества нашої церкви лише збільшувалася. Те саме можна говорити і стосовно вірян, бо священики і монахи самі собою не з’являються.

Що ж до закриття, то я не схильний малювати такі апокаліптичні картини із закриттям всіх церков. Ну хоча б тому, що у двадцятому століття вже влада намагалася це робити. Нічим хорошим це не закінчилося.



— Чи може відбутися те, що церква УПЦ працюватиме "підпільно" і віряни продовжать збиратися?



— Ще раз наголошу, ці "страшилки" існують лише в уяві таких депутатів, як Порошенко і його колег, які за кошт з проданих у Росіі цукерок збирають під Лаврою екзальтованих осіб із комуністичними гаслами про заборону церкви. Наразі Верховною Радою не було прийнято законопроєктів, які б обіцяли таку перспективу для релігійної спільноти України.

Що передувало

Ще 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявляв, що РНБО доручило уряду внести на розгляд парламенту відповідний закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій з центрами впливу в Росії.

Це супроводжувалося обшуками з боку СБУ у спорудах, церквах та монастирях Української православної церкви московського патріархату. Виходили на акції і українці, які під стінами Києво-Печерської Лаври розділилися у своїх поглядах щодо церкви.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексію Масленнікову, який публічно виправдовував збройну агресію РФ проти України та благословляв окупантів на вбивства українців.

Як відомо, після вторгнення Росії в Україну митрополит втік до країни-агресорки і одним із перших підтримав терористичні дії Кремля.

Окрім того, він взяв участь у богослужінні в монастирі Свердловської області, де спільно зі священниками РПЦ благословляв окупантів воювати проти українців. Він також вихваляв Путіна та його рішення щодо проведення мобілізації.