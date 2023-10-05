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Заборона УПЦ МП: в Раді зібрали потрібну кількість підписів за розгляд законопроєкту

5 жовтня 2023 15:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Заборона УПЦ МП: в Раді зібрали потрібну кількість підписів за розгляд законопроєкту
Народна депутатка Юлія Клименко та народний депутат Олександр Аліксійчук. Фото: Юлія Клименко\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Верховній Раді зібрали достатню кількість підписів для того, щоб розглянути законопроєкт про заборону в Україні УПЦ Московського патріархату. З відповідним документом планують звернутися до  до глави парламенту Руслана Стефанчука. 

Про це повідомила народна депутатка Юлія Клименко.

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"226 підписів народних депутатів ЗІБРАНО за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", — написала Клименко, яка стала однією з ініціаторок голосування. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше керівник ВР Руслан Стефанчук заявив, що московський патріархат не можуть заборонити в Україні через те, що ще не зібрали потрібну кількість голосів — 226. 

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки викрила 68 кліриків УПЦ (МП), з яких 14 — митрополити церкви. Серед викритих злочинів — державна зрада, колабораціонізм, пособництво країні-агресору, а також продаж вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

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