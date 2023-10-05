Заборона УПЦ МП: в Раді зібрали потрібну кількість підписів за розгляд законопроєкту
У Верховній Раді зібрали достатню кількість підписів для того, щоб розглянути законопроєкт про заборону в Україні УПЦ Московського патріархату. З відповідним документом планують звернутися до до глави парламенту Руслана Стефанчука.
Про це повідомила народна депутатка Юлія Клименко.
Заборона УПЦ МП
"226 підписів народних депутатів ЗІБРАНО за звернення до Руслана Стефанчука щодо внесення в зал на голосування заборони московської церкви, отже голоси в залі є", — написала Клименко, яка стала однією з ініціаторок голосування.
Нагадаємо, раніше керівник ВР Руслан Стефанчук заявив, що московський патріархат не можуть заборонити в Україні через те, що ще не зібрали потрібну кількість голосів — 226.
Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки викрила 68 кліриків УПЦ (МП), з яких 14 — митрополити церкви. Серед викритих злочинів — державна зрада, колабораціонізм, пособництво країні-агресору, а також продаж вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.