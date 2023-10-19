Рада проголосовала за запрет УПЦ МП: что будет с московской церковью

Рада проголосовала за запрет русской церкви в Украине. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины 19 октября приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет об УПЦ МП. И хотя документ проголосовали только в первом чтении, этот шаг важен. Команду о запрещении московской церкви дал сам президент Зеленский, в Раде за это проголосовали 267 депутатов. Но не обошлось и без скандалов.

Как реагируют в УПЦ на такое решение, какова судьба священнослужителей, разбиралось Новини.LIVE.

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О чем законопроект

"Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ принят в первом чтении", — сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Сам законопроект предполагает, что в Украине запрещена деятельность религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП.

Все детали самого закона еще будут обсуждаться, пока депутаты могут подавать свои правки. Однако большинство считает голосование в первом чтении уже важным шагом в борьбе с московской церковью.

В социальных сетях украинцы благодарят народных депутатов за такое решение, считают, что оно ускорит победу. Некоторые сомневаются, что документ проголосуют во втором чтении, а кто-то интересуется именами тех, кто не появился на голосовании. Голосовали в Раде по-разному.

Голосование в Раде. Фото: Facebook

По фракциям "за" проголосовали:

"Слуга народа" — 175;

"Европейская солидарность" — 26;

"Батькивщина" — 17;

"Платформа за жизнь и мир" — 1;

"За будущее" — 8;

"Голос" — 18;

"Доверие" — 12;

"Восстановление Украины" — 0.

В комментариях к сообщениям о решении ВРУ украинцы надеются, что этот закон покажет себя на практике.

Реакции украинцев на решение ВР по УПЦ. Фото: Скриншот

Реакция УПЦ

Понятно, что приветствуют решение ВРУ те, кто против УПЦ на территории Украины. Но, несмотря на это, часть граждан остаются вместе с этой церковью. Что же думают в самой УПЦ, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у главы пресс-службы УПЦ Митрополита Климента.

— Какова ваша реакция на решение Рады?

— Моя реакция как гражданина на действия парламента, происходящие в противоречие Конституции и морали, конечно же, негативная. В то же время следует погасить определенную слишком шумную реакцию отдельных политиков и подконтрольных им СМИ и уточнить: это не законопроект о запрете УПЦ. Об этом не раз заявляли в руководстве парламента. К тому же он принят только за основу. Поэтому не следует сегодня использовать терминологию о запрете церкви.

— Как вы думаете, как будет проверяться причастность УПЦ к России, чтобы запретить ее деятельность?

— Этого никто не знает. Церковь — это люди. Верующие УПЦ — это граждане Украины. Проверять их в причастности к России можно по тем же критериям, что и депутатов Верховной Рады или любого другого обладателя украинского паспорта. Иначе это уже будет похоже на дискриминацию по признаку религиозных убеждений. А пока в Украине это не разрешено законодательством.

— При закрытии всех церквей УПЦ, какие варианты у священнослужителей работать? Как относитесь к тому, что они перейдут в ПЦУ?



— Начну со второго вопроса: а почему в ПЦУ? Почему не в ислам или иудаизм? У этих религий много общих фактов с христианством. Проблема церковного раскола в Украине существует уже более 30 лет. Не секрет, что за эту сложную историю количество духовенства и монашества нашей церкви только увеличивалось. То же можно говорить и о верующих, ибо священники и монахи сами собой не появляются.

Что касается закрытия, то я не склонен рисовать такие апокалиптические картины с закрытием всех церквей. Ну хотя бы потому, что в двадцатом веке уже власть пыталась это делать. Ничем хорошим это не кончилось.



— Может ли произойти, что церковь УПЦ будет работать "подпольно" и веряне продолжат собираться?



— Еще раз подчеркну, эти "страшилки" существуют только в воображении таких депутатов, как Порошенко и его коллег, которые за счет проданных в России конфет собирают под Лаврой экзальтированных лиц с коммунистическими лозунгами о запрете церкви. В настоящее время Верховной Радой не были приняты законопроекты, которые обещали бы такую перспективу для религиозного сообщества Украины.

Что предшествовало

Еще первого декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявлял, что СНБО поручило правительству внести на рассмотрение парламента соответствующий закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центрами влияния в России.

Это сопровождалось обысками со стороны СБУ в постройках, церквях и монастырях Украинской православной церкви московского патриархата. Выходили на акции и украинцы, которые под стенами Киево-Печерской Лавры разделились в своих взглядах относительно церкви.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и благословлял оккупантов на убийства украинцев.

Как известно, после вторжения России в Украину митрополит сбежал в страну-агрессор и одним из первых поддержал террористические действия Кремля.

Кроме того, он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области, где совместно со священниками РПЦ благословлял оккупантов воевать против украинцев. Он также восхвалял Путина и его решение о проведении мобилизации.