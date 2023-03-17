В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом
Протягом цього тижня низка іноземних політиків та урядовців здійснили візити до України. До Києва вони добиралися потягами Укрзалізниці.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
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Хто скористався потягами Укрзалізниці
"Укрзалізниця продовжує надійно забезпечувати дипломатичну логістику України — усіх союзників доставлено за розкладом", — йдеться у повідомленні.
Йдеться про таких людей:
- Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір;
- Прем’єр-міністр Латвійської Республіки Кріш’яніс Каріньш;
- Міністерка культури Хорватії Ніна Обулєн Коржінек;
- Американська підприємниця, меценатка та власниця журналу The Atlantic Лорен Пауелл Джобс.
Нагадаємо, нещодавно колишній керівник Укрзалізниці Олександр Камишин був призначений радником Президента України Володимира Зеленського. Камишин працюватиме на цій посаді позаштатно.