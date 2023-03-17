В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом
В течение этой недели ряд иностранных политиков и чиновников совершили визиты в Украину. До Киева они добирались поездами Укрзализныци.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
-
Способна ли рф сейчас вести наступление: разведка Британии оценила боеспособность оккупантов
-
Одессит пытался отправить по почте опасную посылку
-
Данилов объяснил, будет ли Украина участвовать в освобождении территорий Грузии и Молдовы
-
Чемпион Украины не получит прямое место в группе ЛЧ 2024/25
-
Группа Quest Pistols перезаписала свой хит на украинском и превратилась в 3D героев в видео
-
В США очередному банку грозит банкротство, — Reuters
-
Корабли рф продолжают маневрировать в Черном море
-
Россияне взялись паспортизировать детей-сирот в оккупации до их совершеннолетия
-
Лубинец заявил о новой информационной спецоперации рф: сеют раздор на религиозной почве
-
Как кремль будет убеждать россиян проголосовать за путина: СМИ узнали основные положения
Кто воспользовался поездами Укрзализныци
"Укрзализныця продолжает надежно обеспечивать дипломатическую логистику Украины — все союзники доставлены по расписанию", — говорится в сообщении.
Речь идет о таких людях:
- Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир;
- Премьер-министр Латвийской Республики Кришьянис Кариньш;
- Министерство культуры Хорватии Нина Обулен Коржинек;
- Американская предпринимательница, меценатка и владелица журнала The Atlantic Лорен Пауэлл Джобс.
Напомним, недавно бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин был назначен советником Президента Украины Владимира Зеленского . Камышин будет работать на этом посту внештатно.