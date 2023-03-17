В Укрзализныце рассказали, кто из иностранных политиков на этой неделе ездил в Киев поездом

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир побывала в Украине 14 марта

В течение этой недели ряд иностранных политиков и чиновников совершили визиты в Украину. До Киева они добирались поездами Укрзализныци.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кто воспользовался поездами Укрзализныци

"Укрзализныця продолжает надежно обеспечивать дипломатическую логистику Украины — все союзники доставлены по расписанию", — говорится в сообщении.

Речь идет о таких людях:

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир;

Премьер-министр Латвийской Республики Кришьянис Кариньш;

Министерство культуры Хорватии Нина Обулен Коржинек;

Американская предпринимательница, меценатка и владелица журнала The Atlantic Лорен Пауэлл Джобс.

Напомним, недавно бывший руководитель Укрзализныци Александр Камышин был назначен советником Президента Украины Владимира Зеленского . Камышин будет работать на этом посту внештатно.