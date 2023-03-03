Колишній очільник Укрзалізниці Камишин став позаштатним радником Зеленського
Колишній керівник Укрзалізниці Олександр Камишин був призначений радником Президента України Володимира Зеленського. Камишин працюватиме на цій посаді позаштатно.
Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.
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Камишин отримав нову посаду
Володимир Зеленський указом №127/2023 призначив собі ще одного радника.
Ним став колишній керівник Укрзалізниці Олександр Камишин.
Камишин працюватиме позаштатним радником Президента України.
Відставка із Укрзалізниці
Кілька днів тому, 27 лютого, Олександр Камишин заявив, що подає у відставку. Він переходить на нову посаду — очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
"369-й день війни. Залізниця продовжує працювати за графіком. А я подаю у відставку. За спільним рішенням з віце-прем’єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", — написав тоді Камишин.
Нагадаємо, в лютому, ще перебуваючи на посаді керівника Укрзалізниці Олександр Камишин встиг запустити процес масштабної українізації цієї структури.
В межах цього процесу будуть перейменовані станції та змінена мова написів у поїздах і нумерація кілометражу.
Також Укрзалізниця перейменує дві українські залізниці - Південну і Південно-Східну, оскільки ці назви є відлунням ще дорадянського колоніального минулого, коли Україна була південно-західною частиною Російської імперії.
Фото з відкритих джерел