Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow В Україну їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда: деталі візиту arrow

В Україну їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда: деталі візиту

21 березня 2023 08:02
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
До цього політик перебував з офіційним візитом в Індії
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

З неоголошеним візитом до України їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Відомо, що політик планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує NHK.

Читайте також:

Деталі

За даними телеканалу, прем'єр Японії Фуміо Кісіда до цього перебував з офіційним візитом в Індії, тепер же політик їде до столиці України. Зазначимо, що це перший візит Фуміо Кісіда в Україну після початку повномасштабного вторгнення росії.

Своєю чергою, журналіти пишуть, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Відомо, що політик має зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, найголовнішою темою стане війна в Україні та підтримка офіційного Токіо.

Раніше можливий візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіда до Києва відкладався через проблеми, пов'язані з безпекою і складністю збереження в таємниці розкладу і маршруту поїздки.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що буде уважно стежити за розвитком розслідування проти президента росії володимира путіна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:22 У Генштабі розповіли про влучні удари по техніці та особовому складу окупантів

08:20 Аналітики ISW розповіли, як путін планує згуртувати світ проти Заходу

08:14 ​​​​​​​ЗСУ знову знищили за добу майже рекордну кількість окупантів, — Генштаб

08:01 Військові аналітики пояснили, що російська влада робитиме із ПВК "Вагнер" Пригожина

07:54 В Україні спростили отримання пенсій деяким громадянам

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:40Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна

07:39 ​​​​​​​Путін отримав не ту підтримку Китаю, на яку розраховував, — ISW

07:32 Курс валют в Україні 21 березня: скільки коштують долар та євро

07:24 Духівник путіна виявив в окупованому Севастополі підземну річку: що відомо

07:23 Ціни вдарять по кишені: експерти порівняли вартість життя у Польщі

Новина з відео

22:04 У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо

Новина з відео

21:55 Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку

Новина з відео

19:47 Що приготувати з черемші: три прості рецепти весняних салатів

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:00 Новий скандал в Одесі: таксист розповідає, що США бомбардують Україну, а росія — молодець

Новина з відео

18:30 Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:20 Надрозумний чат GPT-4: хто має доступ та що вміє оновлена нейромережа

Новина з відео

15:50 У ДСНС розповіли, що робити українцям, які хочуть повернутися на деокуповані території

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Ексклюзив

07:40Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна

Новина з фото

06:40 Виконавцю ролі Сіріуса Блека у Гаррі Поттері — 65: ТОП-7 улюблених фільмів кінозірки

06:23Призначення субсидій на літо: чому частина пенсіонерів втратить допомогу

Новина з фото

21:25 Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

Актуальне по темі

None 21 Березень 08:22

У Генштабі розповіли про влучні удари по техніці та особовому складу окупантів

None 21 Березень 07:50

Аналітики ISW розповіли, як путін планує згуртувати світ проти Заходу

None 21 Березень 08:01

Військові аналітики пояснили, що російська влада робитиме із ПВК "Вагнер" Пригожина

None 21 Березень 08:05

В Україні спростили отримання пенсій деяким громадянам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB