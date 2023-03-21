В Україну їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда: деталі візиту
З неоголошеним візитом до України їде прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Відомо, що політик планує зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це інформує NHK.
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Деталі
За даними телеканалу, прем'єр Японії Фуміо Кісіда до цього перебував з офіційним візитом в Індії, тепер же політик їде до столиці України. Зазначимо, що це перший візит Фуміо Кісіда в Україну після початку повномасштабного вторгнення росії.
Своєю чергою, журналіти пишуть, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.
Відомо, що політик має зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, найголовнішою темою стане війна в Україні та підтримка офіційного Токіо.
Раніше можливий візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіда до Києва відкладався через проблеми, пов'язані з безпекою і складністю збереження в таємниці розкладу і маршруту поїздки.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що буде уважно стежити за розвитком розслідування проти президента росії володимира путіна.