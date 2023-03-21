В Украину едет премьер-министр Японии Фумио Кисида: детали визита
С необъявленным визитом в Украину едет премьер-министр Японии Фумио Кисида. Известно, что политик намерен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом информирует NHK.
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Подробности
По данным телеканала, премьер Японии Фумио Кисида до этого находился с официальным визитом в Индии, теперь политик едет в столицу Украины. Это первый визит Фумио Кисида в Украину после начала полномасштабного вторжения россии.
В свою очередь, журналисты пишут, что Кисида оставался единственным из лидеров стран G7, кто пока не совершал такой поездки.
Известно, что политик должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, главной темой станет война в Украине и поддержка официального Токио.
Ранее возможный визит премьер-министра Фумио Кисида в Киев откладывался из-за проблем, связанных с безопасностью и сложностью сохранения в тайне расписания и маршрута поездки.
Напомним, недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет внимательно следить за развитием расследования против президента россии владимира путина.