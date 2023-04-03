В Україну прибула генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич: що відомо
3 квітня в Україну прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. В Києві темою для обговорення було притягнення російських військових до відповідальності за злочини проти українців.
Про це інформує Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Візит генеральної секретарки Ради Європи
"Рада вітати генсека Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич у Києві. Подякувала за ініціативу Ради Європи щодо створення Реєстру збитків, завданих агресією росії", — написала Еміне Джапарова.
Разом із Пейчинович-Бурич вони обговорили подальші кроки, необхідні для відновлення справедливості та притягнення російських військових злочинців до відповідальності.
Зазначають у пресслужбі МЗС, що основними темами розмови стали питання ролі та місця Ради Європи у подоланні наслідків російської агресії, а також перебіг підготовки до четвертого Саміту глав держав та урядів країн-членів Ради Європи.
"Важливо забезпечити невідворотність покарання для винних у скоєнні воєнних злочинів. Це наш спільний обов’язок перед тими, хто загинув від рук російського агресора, починаючи з 2014 року. Рада Європи має відіграти провідну роль у створенні Спеціального трибуналу для притягнення росії до відповідальності за злочин агресії", — додала заступниця міністра закордонних справ.
Марія Пейчинович-Бурич вже вдруге в Україні після повномасштабного російського вторгнення. 31 березня вона виступила зі зверненням у річницю деокупації Бучі, заявивши, що винні у злочинах проти мирного населення мають бути притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, що до Києва приїхав міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек. Разом з ним приїхала делегація німецького бізнесу для обговорення майбутньої відбудови інфраструктури України.