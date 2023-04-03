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В Україну прибула генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич: що відомо

3 квітня 2023 13:34
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

3 квітня в Україну прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. В Києві темою для обговорення було притягнення російських військових до відповідальності за злочини проти українців.

Про це інформує Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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"Рада вітати генсека Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич у Києві. Подякувала за ініціативу Ради Європи щодо створення Реєстру збитків, завданих агресією росії", — написала Еміне Джапарова.

Разом із Пейчинович-Бурич вони обговорили подальші кроки, необхідні для відновлення справедливості та притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Зазначають у пресслужбі МЗС, що основними темами розмови стали питання ролі та місця Ради Європи у подоланні наслідків російської агресії, а також перебіг підготовки до четвертого Саміту глав держав та урядів країн-членів Ради Європи.

"Важливо забезпечити невідворотність покарання для винних у скоєнні воєнних злочинів. Це наш спільний обов’язок перед тими, хто загинув від рук російського агресора, починаючи з 2014 року. Рада Європи має відіграти провідну роль у створенні Спеціального трибуналу для притягнення росії до відповідальності за злочин агресії", — додала заступниця міністра закордонних справ.

Марія Пейчинович-Бурич вже вдруге в Україні після повномасштабного російського вторгнення. 31 березня вона виступила зі зверненням у річницю деокупації Бучі, заявивши, що винні у злочинах проти мирного населення мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що до Києва приїхав міністр економіки Німеччини, віцеканцлер Роберт Габек. Разом з ним приїхала делегація німецького бізнесу для обговорення майбутньої відбудови інфраструктури України.

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