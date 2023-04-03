В Украину прибыла генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич: что известно

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

3 апреля в Украину прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В Киеве темой для обсуждения было привлечение российских военных к ответственности за преступления против украинцев.

Об этом сообщает Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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"Совет приветствует генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Я поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию Реестра ущерб, нанесенный агрессией россии", — написала Эмине Джапарова.

Вместе с Пейчинович-Буричем они обсудили дальнейшие шаги, необходимые для восстановления справедливости и привлечения российских военных преступников к ответственности.

Отмечают в пресс-службе МИД, что основными темами разговора стали вопросы роли и места Совета Европы в преодолении последствий российской агрессии, а также ход подготовки к четвертому саммиту глав государств и правительств стран - членов Совета Европы.

"Важно обеспечить неотвратимость наказания для виновных в совершении военных преступлений. Это наша общая обязанность перед погибшими от рук российского агрессора, начиная с 2014 года. Совет Европы должен играть ведущую роль в создании Специального трибунала для привлечения россии к ответственности за преступление агрессии", — добавила заместитель Министра иностранных дел.

Мария Пейчинович-Бурич уже во второй раз в Украине после полномасштабного российского вторжения. 31 марта она выступила с обращением в годовщину деоккупации Бучи, заявив, что виновные в преступлениях против мирного населения должны быть привлечены к ответственности.

Напомним, что в Киев приехал Министр экономики Германии, вицеканцлер Роберт Габек. Вместе с ним приехала делегация немецкого бизнеса для обсуждения предстоящего восстановления инфраструктуры Украины.