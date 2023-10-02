В українських онлайн-виданнях збільшилася кількість замовних матеріалів: дослідження

Петро Порошенко і Віталій Кличко. Фото: Фокус

В українських ЗМІ збільшилася кількість замовних матеріалів. Головними героями таких статей є відомі політики України.

Про це стало відомо з дослідження Інституту масової інформації (ІМІ), яке було проведено 11-13 вересня у 25 онлайн-медіа.

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Результати дослідження

Протягом цього часу дослідники виявили 163 матеріали так званої джинси, в червні їх було ще 131, а в лютому лише 79.

"Практично незмінним залишається розподіл ринку між комерційними та політичними замовниками", — йдеться у дослідженні.

Серед лідерів у ЗМІ є саме комерційні замовні матеріали, це 68%, серед них політична джинса становить 31,4%.

Головним замовником комерційних матеріалів є Рінат Ахметов, його фонди та компанії. А от лідером політичних замовлень став мер Києва Віталій Кличко.

"Натомість п’ятий президент України Петро Порошенко, який тривалий час тримав лідерство, відійшов на другу позицію, причому знизивши свою активність удвічі. Водночас за цим показником його наздоганяє міський голова Дніпра Борис Філатов", — наголошують у матеріалі.

Політична джинса

Матеріали в стилі політичної джинси було виявлено на користь таких партій:

"Слуга народу",

"Європейська солідарність",

проєкту Артура Палатного "Українська команда".

Та політиків:

Олексія Арестовича,

Олексія Кучеренка.

"Як і раніше, українські онлайн-медіа, оприлюднюючи замовні матеріали на користь політичних замовників, не маркують їх жодним чином. Щодо комерційних замовників, то кількість рекламних публікацій без належного маркування зросла більш ніж удвічі", — додають у повідомленні.

Інфографіка щодо замовних матеріалів у ЗМІ. Джерело: ІМІ

Хто виявився лідером серед видань

Зазначається, що лідером публікацій джинси є сайт Obozrevatel. У виданні було збільшено на понад 20% кількість замовних матеріалів за час цього дослідження.

Подібних матеріалів не було виявлено в таких медіа:

"Громадське",

"Суспільне",

ZN.ua,

"Бабель",

"Укрінформ",

"Українська правда",

"Ліга.net",

NV.

Проте на деяких сайтах дослідники помітили матеріали з неправильним маркуванням реклами.

Скільки ЗМІ було досліджено

Загалом для свого дослідження Інститут провів моніторинг 25 популярних онлайн-видань, а саме:

"Громадське",

"Суспільне",

ZN.UA,

"Українська правда",

"Еспресо",

Укрінформ,

"Бабель",

Liga.net,

"Слово і Діло",

NV,

LB.ua,

"РБК-Україна",

"Гордон",

"Цензор.Нет",

"Інтерфакс-Україна",

ТСН,

"Кореспондент.net",

"Рубрика",

Zaxid.net,

"Главком",

"Фокус",

УНІАН,

"24 канал",

Obozrevatel,

"Телеграф".

Нагадаємо, раніше помічник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на телемарафон "Єдині новини" чекає переформатування після призначення нового міністра інформаційної політики.