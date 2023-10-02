В украинских онлайн-изданиях увеличилось количество заказных материалов: исследование
В украинских СМИ увеличилось количество заказных материалов. Главными героями таких статей есть известные политики Украины.
Об этом стало известно из исследования Института массовой информации (ИМИ), которое было проведено 11-13 сентября в 25 онлайн-медиа.
Результаты исследования
За это время исследователи обнаружили 163 материала так называемой джинсы, в июне их было еще 131, а в феврале только 79.
"Практически неизменным остается распределение рынка между коммерческими и политическими заказчиками", — говорится в исследовании.
Среди лидеров в СМИ именно коммерческие заказные материалы, это 68%, среди них политическая джинса составляет — 31,4%.
Главным заказчиком коммерческих материалов является Ринат Ахметов, его фонды и компании. А вот лидером политических заказов стал мэр Киева Виталий Кличко.
"Вместо этого пятый президент Украины Петр Порошенко, длительное время державший лидерство, отошел на вторую позицию, причем снизив свою активность вдвое. В то же время по этому показателю его догоняет городской голова Днепра Борис Филатов", — подчеркивают в материале.
Политическая джинса
Материалы в стиле политической джинсы были обнаружены в пользу следующих партий:
- "Слуга народа",
- "Европейская солидарность",
- проекта Артура Палатного "Украинская команда".
И политиков:
- Алексея Арестовича,
- Алексея Кучеренко.
"По-прежнему украинские онлайн-медиа, обнародуя заказные материалы в пользу политических заказчиков, не маркируют их никоим образом. Что касается коммерческих заказчиков, то количество рекламных публикаций без должной маркировки возросло более чем вдвое", — добавляют в сообщении.
Кто оказался лидером среди изданий
Отмечается, что лидером публикаций джинсы является сайт "Obozrevatel". В издании было увеличено более 20% количество заказных материалов за время этого исследования.
Подобных материалов не было обнаружено в таких медиа:
- "Суспільне",
- "Громадське",
- ZN.ua,
- "Бабель",
- "Укрінформ",
- "Українська правда",
- "Ліга.net",
- NV.
Однако на некоторых сайтах исследователи заметили материалы с неправильной маркировкой рекламы.
Сколько СМИ было исследовано
В общей сложности для своего исследования Институт провел мониторинг 25 популярных онлайн-изданий, а именно:
- "Суспільне",
- "Громадське",
- ZN.UA,
- "Українська правда",
- "Еспресо",
- Укрінформ,
- "Бабель",
- Liga.net,
- "Слово і Діло",
- NV,
- LB.ua,
- "РБК-Україна",
- "Гордон",
- "Цензор.Нет",
- "Інтерфакс-Україна",
- ТСН,
- "Кореспондент.net",
- "Рубрика",
- Zaxid.net,
- "Главком",
- "Фокус",
- УНІАН,
- "24 канал",
- Обозреватель,
- "Телеграф".
Напомним, ранее помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что телемарафон "Единые новости" ждет переформатирование после назначения нового министра информационной политики.