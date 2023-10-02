В украинских онлайн-изданиях увеличилось количество заказных материалов: исследование

Петр Порошенко и Виталий Кличко. Фото: Фокус

В украинских СМИ увеличилось количество заказных материалов. Главными героями таких статей есть известные политики Украины.

Об этом стало известно из исследования Института массовой информации (ИМИ), которое было проведено 11-13 сентября в 25 онлайн-медиа.

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Результаты исследования

За это время исследователи обнаружили 163 материала так называемой джинсы, в июне их было еще 131, а в феврале только 79.

"Практически неизменным остается распределение рынка между коммерческими и политическими заказчиками", — говорится в исследовании.

Среди лидеров в СМИ именно коммерческие заказные материалы, это 68%, среди них политическая джинса составляет — 31,4%.

Главным заказчиком коммерческих материалов является Ринат Ахметов, его фонды и компании. А вот лидером политических заказов стал мэр Киева Виталий Кличко.

"Вместо этого пятый президент Украины Петр Порошенко, длительное время державший лидерство, отошел на вторую позицию, причем снизив свою активность вдвое. В то же время по этому показателю его догоняет городской голова Днепра Борис Филатов", — подчеркивают в материале.

Политическая джинса

Материалы в стиле политической джинсы были обнаружены в пользу следующих партий:

"Слуга народа",

"Европейская солидарность",

проекта Артура Палатного "Украинская команда".

И политиков:

Алексея Арестовича,

Алексея Кучеренко.

"По-прежнему украинские онлайн-медиа, обнародуя заказные материалы в пользу политических заказчиков, не маркируют их никоим образом. Что касается коммерческих заказчиков, то количество рекламных публикаций без должной маркировки возросло более чем вдвое", — добавляют в сообщении.

Инфографика по заказным материалам в СМИ. Источник: ИМИ

Кто оказался лидером среди изданий

Отмечается, что лидером публикаций джинсы является сайт "Obozrevatel". В издании было увеличено более 20% количество заказных материалов за время этого исследования.

Подобных материалов не было обнаружено в таких медиа:

"Суспільне",

"Громадське",

ZN.ua,

"Бабель",

"Укрінформ",

"Українська правда",

"Ліга.net",

NV.

Однако на некоторых сайтах исследователи заметили материалы с неправильной маркировкой рекламы.

Сколько СМИ было исследовано

В общей сложности для своего исследования Институт провел мониторинг 25 популярных онлайн-изданий, а именно:

"Суспільне",

"Громадське",

ZN.UA,

"Українська правда",

"Еспресо",

Укрінформ,

"Бабель",

Liga.net,

"Слово і Діло",

NV,

LB.ua,

"РБК-Україна",

"Гордон",

"Цензор.Нет",

"Інтерфакс-Україна",

ТСН,

"Кореспондент.net",

"Рубрика",

Zaxid.net,

"Главком",

"Фокус",

УНІАН,

"24 канал",

Обозреватель,

"Телеграф".

Напомним, ранее помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что телемарафон "Единые новости" ждет переформатирование после назначения нового министра информационной политики.