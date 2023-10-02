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В украинских онлайн-изданиях увеличилось количество заказных материалов: исследование

2 октября 2023 13:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В украинских онлайн-изданиях увеличилось количество заказных материалов: исследование
Петр Порошенко и Виталий Кличко. Фото: Фокус
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В украинских СМИ увеличилось количество заказных материалов. Главными героями таких статей есть известные политики Украины.

Об этом стало известно из исследования Института массовой информации (ИМИ), которое было проведено 11-13 сентября в 25 онлайн-медиа.

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Результаты исследования

За это время исследователи обнаружили 163 материала так называемой джинсы, в июне их было еще 131, а в феврале только 79.

"Практически неизменным остается распределение рынка между коммерческими и политическими заказчиками", — говорится в исследовании.

Среди лидеров в СМИ именно коммерческие заказные материалы, это 68%, среди них политическая джинса составляет — 31,4%.

Главным заказчиком коммерческих материалов является Ринат Ахметов, его фонды и компании. А вот лидером политических заказов стал мэр Киева Виталий Кличко.

"Вместо этого пятый президент Украины Петр Порошенко, длительное время державший лидерство, отошел на вторую позицию, причем снизив свою активность вдвое. В то же время по этому показателю его догоняет городской голова Днепра Борис Филатов", — подчеркивают в материале.

Политическая джинса

Материалы в стиле политической джинсы были обнаружены в пользу следующих партий:

  • "Слуга народа",
  • "Европейская солидарность",
  • проекта Артура Палатного "Украинская команда".

И политиков:

  • Алексея Арестовича,
  • Алексея Кучеренко.

"По-прежнему украинские онлайн-медиа, обнародуя заказные материалы в пользу политических заказчиков, не маркируют их никоим образом. Что касается коммерческих заказчиков, то количество рекламных публикаций без должной маркировки возросло более чем вдвое", — добавляют в сообщении.

заказные материалы
Инфографика по заказным материалам в СМИ. Источник: ИМИ

Кто оказался лидером среди изданий

Отмечается, что лидером публикаций джинсы является сайт "Obozrevatel". В издании было увеличено более 20% количество заказных материалов за время этого исследования.

Подобных материалов не было обнаружено в таких медиа:

  • "Суспільне",
  • "Громадське",
  • ZN.ua,
  • "Бабель",
  • "Укрінформ",
  • "Українська правда",
  • "Ліга.net",
  • NV.

Однако на некоторых сайтах исследователи заметили материалы с неправильной маркировкой рекламы.

Сколько СМИ было исследовано

В общей сложности для своего исследования Институт провел мониторинг 25 популярных онлайн-изданий, а именно:

  • "Суспільне",
  • "Громадське",
  • ZN.UA,
  • "Українська правда",
  • "Еспресо",
  • Укрінформ,
  • "Бабель",
  • Liga.net,
  • "Слово і Діло",
  • NV,
  • LB.ua,
  • "РБК-Україна",
  • "Гордон",
  • "Цензор.Нет",
  • "Інтерфакс-Україна",
  • ТСН,
  • "Кореспондент.net",
  • "Рубрика",
  • Zaxid.net,
  • "Главком",
  • "Фокус",
  • УНІАН,
  • "24 канал",
  • Обозреватель,
  • "Телеграф".

Напомним, ранее помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что телемарафон "Единые новости" ждет переформатирование после назначения нового министра информационной политики.

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