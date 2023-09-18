Єдині новини: Подоляк розповів, що буде із телемарафоном

Михайло Подоляк. Фото: Уніан

Телемарафон "Єдині новини" чекає переформатування після призначенн нового міністра інформаційної політики.

Про це на форумі "Редколегія. Саміт" сказав помічник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Буде новий міністр інформаційної політики, я не беру культурну складову. Буде певне переформатування і хтось буде відповідати. Буде, умовно, керуючий партнер", — сказав він.

Телемарафон "Єдині новини" запустили в день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого 2022 року з метою інформування населення щодо ситуації в країні.

Наразі контент виробляють 6 телеканалів:Суспільне Мовлення, три приватні медіахолдинги "1+1 Media", "Starlight Media" та "Inter Media Group", телеканал "Рада", що належить Верховній Раді України та Медіа Група Україна" — "Ми — Україна". Кожна з них мовить по 6 годин та чергується поміж собою.

Телемарафон "Єдині новини". Фото: medialab.online

Медіаекспертка та директорка журналістської НГО "Інститут масової інформації" (ІМІ). Оксана Романюк вважає, що телемарафон потрібно закривати, бо суспільство йому не довіряє. За її словами, він вдарив по довірі до журналістики та телебаченню зокрема.

Рейтинги ТВ дуже просіли, тому "Єдині новини" слід терміново закривати", — переконана експертка.

Наразі виконувачем обов'язків міністра культури та інформаційної політики із 28 липня 2023 року є Ростислав Карандєєв. Проте через велику кількість скандалів, навряд його зможуть призначити міністром культури.

Зокрема, вносив неправдиві дані по розміру зарплат до своєї декларації, а також не задекларував деякі об’єкти нерухомості.

За словами нардепа Ярослава Железняка, новим міністром культури розглядають Юлію Федів. Вона колишня директорка "Українського культурного фонду". Однак колега Железняка — депутат від "Слуга народу" Олег Дунда в коментарі Новини.LIVE вважає таке призначення малоймовірним.

Нагадаємо, за словами заступника голови Фінансового комітету ВРУ Ярослава Железняка, на діяльність каналу "Рада", "Голос України", створення телесеріалів у проєкт Державного бюджету на 2024 рік заклали 1,7 млрд грн.

Зокрема, за кошти платників податків планують зняти близько пів сотні серіалів та фільмів.