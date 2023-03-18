В українських електричках креативно відреагували на рішення МКС про арешт путіна

Президент росії володимир путін, якого наказав заарештувати суд в Гаазі

Українці з гумором відреагували на рішення про арешт володимира путіна. В електричках у різних кінцях країни з’явилися оголошення про розшук цього особливо небезпечного терориста.

Про це повідомляє Telegram-канал ТиКиїв.

Живий, але краще мертвий

В українському залізничному транспорті з гумором відреагували на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі про арешті президента російської федерації.

У електропоїздах Укрзалізниці з’явилися оголошення про розшук особливо небезпечного терориста володимира путіна.

Пропонується здати путіна живим, але краще все-таки мертвим.

Всеукраїнська акція

Креативні оголошення з’явилися в електричках у різних кінцях країни.

Так, відомо про подібні листівки у київських електропоїздах.

Також їх помітили на Заході (Львівська область) та Сході (Харківська область) України.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Також ми писали, що Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт путіна. Президент наголосив, що це історична подія, яка стане початком відповідальності рф за всі злочини.

Додамо, у серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС, країна зобов'язана заарештувати президента рф.

Фото з російських ЗМІ