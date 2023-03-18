В украинских электричках креативно отреагировали на решение МКС об аресте путина

Президент россии владимир путин, которого приказал арестовать суд в Гааге

Украинцы с юмором отреагировали на решение об аресте владимира путина. В электричках в разных концах страны появились объявления о розыске этого особо опасного террориста.

Об этом сообщает Telegram-канал ТыКиев.

Жив, но лучше мертв

В украинском железнодорожном транспорте с юмором отреагировали на решение Международного уголовного суда в Гааге об аресте президента российской федерации.

В электропоездах Укрзализныци появились объявления о розыске особо опасного террориста владимира путина.

Предлагается сдать путина живым, но лучше все-таки мертвым.

Всеукраинская акция

Креативные объявления появились в электричках в разных концах страны.

Так, известно о подобных открытках в киевских электропоездах.

Также они были замечены на западе (Львовская область) и востоке (Харьковская область) Украины.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности россии за все преступления.

Добавим, в августе в Южной Африке запланирован саммит, который намерен посетить кремлевский диктатор владимир путин. Однако после ордера МКС страна обязана арестовать президента россии.

Фото из российских СМИ