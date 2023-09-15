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В Угорщині звинуватили Європу в "глобалізації війни"

15 вересня 2023 12:29
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В Угорщині звинуватили Європу в "глобалізації війни"
Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото: Петер Сіярто/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто звинуватив Європу у "глобалізації конфлікту між Росією та Україною". За його словами, весь світ страждає не через агресію Москви, а через Європу.

Про це повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.

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Як відомо, Сіяйрто звинуватив Європу у "глобалізації війни" під час свого візиту до Гонконгу. В українському МЗС різко відреагували на такі заяви.

"Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому що Європа глобалізувала конфлікт. Так вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який днями відвідав Гонгконг", — йдеться у повідомлення Ніколенка. 

Він додав, що в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже мова тут вже не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.

Нагадаємо, нещодавно голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Європейському парламенту, що Україна вже досягла "значних успіхів" після того, як минулого року її призначили кандидатом у членство. Однак Угорщина може не підтримати рішення про старт переговорів щодо вступу України.

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