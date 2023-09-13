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В Угорщині розповіли, чи будуть екстрадувати українських ухилянтів

13 вересня 2023 08:56
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В Угорщині розповіли, чи будуть екстрадувати українських ухилянтів
Прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн. Фото: Wikimedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Угорщині відмовилися екстрадувати українських чоловіків, які придатні до військової служби, та заявили, що не перевіряють кожного українця.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн у коментарі ATV.

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Шем'єн заявив, що Угорщина не перевіряє у жодного українського біженця, чи підлягає він військовій службі, чи ні, а також не буде екстрадувати їх в Україну.

Він також запевнив, що дані таких чоловіків не передаватимуть українській стороні.

"Кожен біженець з України — вільна людина в Угорщині, яка може вільно вирішувати, чи залишатися тут, продовжувати шлях на Захід або — якщо вона того забажає — повернутися назад", — наголосив угорський віцепрем'єр.

Нагадаємо, що Польща вже почала екстрадицію українців, які допомагали ухилянтам покинути країну після початку повномасштабного вторгнення. Проте, для того, щоб їх повернути, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.

Перед цим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про те, що військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон за допомогою "куплених" висновків ВЛК, будуть екстрадувати. Однак наразі невідомо, яким чином цей механізм втілюватимуть в життя.

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