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В Венгрии обвинили Европу в "глобализации войны"

15 сентября 2023 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Венгрии обвинили Европу в "глобализации войны"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото:Петер Сийярто/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Европу в "глобализации конфликта между Россией и Украиной". По его словам, весь мир страдает не из-за агрессии Москвы, а из-за Европы.

Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

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Как известно, Сияйрто обвинил Европу в "глобализации войны" во время своего визита в Гонконг. В украинском МИДе резко отреагировали на такие заявления.

"Оказывается, что весь мир страдает последствиями войны не потому, что Россия напала на Украину, а потому, что Европа глобализовала конфликт. Так считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который на днях посетил Гонгконг", — говорится в сообщении Николенко.

Он добавил, что в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии.

Напомним, недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила Европейскому парламенту, что Украина уже достигла "значительных успехов" после того, как в прошлом году ее назначили кандидатом в членство. Однако Венгрия может не поддержать решение о старте переговоров по вступлению Украины.

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