​​​​​​​В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач

Угорщина не ратифікує угоду про вступ Швеції до НАТО через неповагу шведської влади до угорської. А також однією із причин є спалення священної для мусульман книги Коран.

Про це повідомив у своїй статті на сайті About Hungary речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Вороже ставлення

За словами Ковача, існує відразу три причини, через які парламент Угорщини досі не ратифікував угоду про вступ до НАТО Швеції.

Перша — це "задеклароване і відкрите вороже ставлення" Швеції до Угорщини.

Причому, зазначив Ковач, це не стосується нинішньої історії, а триває роками.

Релігійні причини

Крім того, нагадав речник угорського уряду, у Швеції демонструють свою моральну вищість, яка в угорської влади викликає хіба що сміх.

"Я хотів би люб'язно нагадати шановному читачеві, що не "ксенофобська" угорська держава і не її "деспотичний режим" відкрито спалили Коран посеред переговорного процесу щодо вступу Швеції до НАТО (членом якого є мусульманська Туреччина. — Ред.)", — заявив Золтан Ковач.

Неповага до Угорщини

Також угорська влада образилася, що Швеція не прислала до Будапешта парламентську делегацію для переговорів.

"Шведському уряду, схоже, просто байдуже", — висловив припущення Ковач, заявивши, що шведам доведеться змінювати свій тон.

Нагадаємо, що 22 березня парламент Швеції схвалив зміни до законодавства, які необхідні для вступу країни в НАТО.

Фото: Facebook-сторінка Ковача