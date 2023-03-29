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​​​​​​​В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО

29 березня 2023 13:27
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Речник уряду Угорщини Золтан Ковач
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Угорщина не ратифікує угоду про вступ Швеції до НАТО через неповагу шведської влади до угорської. А також однією із причин є спалення священної для мусульман книги Коран.

Про це повідомив у своїй статті на сайті About Hungary речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

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Вороже ставлення

За словами Ковача, існує відразу три причини, через які парламент Угорщини досі не ратифікував угоду про вступ до НАТО Швеції.

Перша — це "задеклароване і відкрите вороже ставлення" Швеції до Угорщини.

Причому, зазначив Ковач, це не стосується нинішньої історії, а триває роками.

Релігійні причини

Крім того, нагадав речник угорського уряду, у Швеції демонструють свою моральну вищість, яка в угорської влади викликає хіба що сміх.

"Я хотів би люб'язно нагадати шановному читачеві, що не "ксенофобська" угорська держава і не її "деспотичний режим" відкрито спалили Коран посеред переговорного процесу щодо вступу Швеції до НАТО (членом якого є мусульманська Туреччина. — Ред.)", — заявив Золтан Ковач.

Неповага до Угорщини

Також угорська влада образилася, що Швеція не прислала до Будапешта парламентську делегацію для переговорів.

"Шведському уряду, схоже, просто байдуже", — висловив припущення Ковач, заявивши, що шведам доведеться змінювати свій тон.

Нагадаємо, що 22 березня парламент Швеції схвалив зміни до законодавства, які необхідні для вступу країни в НАТО. 

Фото: Facebook-сторінка Ковача

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