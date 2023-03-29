В Угорщині пояснили, чому досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО
Угорщина не ратифікує угоду про вступ Швеції до НАТО через неповагу шведської влади до угорської. А також однією із причин є спалення священної для мусульман книги Коран.
Про це повідомив у своїй статті на сайті About Hungary речник уряду Угорщини Золтан Ковач.
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Вороже ставлення
За словами Ковача, існує відразу три причини, через які парламент Угорщини досі не ратифікував угоду про вступ до НАТО Швеції.
Перша — це "задеклароване і відкрите вороже ставлення" Швеції до Угорщини.
Причому, зазначив Ковач, це не стосується нинішньої історії, а триває роками.
Релігійні причини
Крім того, нагадав речник угорського уряду, у Швеції демонструють свою моральну вищість, яка в угорської влади викликає хіба що сміх.
"Я хотів би люб'язно нагадати шановному читачеві, що не "ксенофобська" угорська держава і не її "деспотичний режим" відкрито спалили Коран посеред переговорного процесу щодо вступу Швеції до НАТО (членом якого є мусульманська Туреччина. — Ред.)", — заявив Золтан Ковач.
Неповага до Угорщини
Також угорська влада образилася, що Швеція не прислала до Будапешта парламентську делегацію для переговорів.
"Шведському уряду, схоже, просто байдуже", — висловив припущення Ковач, заявивши, що шведам доведеться змінювати свій тон.
Нагадаємо, що 22 березня парламент Швеції схвалив зміни до законодавства, які необхідні для вступу країни в НАТО.
Фото: Facebook-сторінка Ковача