В Венгрии объяснили, почему до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в НАТО
Венгрия не ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО из-за неуважения шведских властей к венгерским. А также одной из причин сожжения священной для мусульман книги Коран.
Об этом сообщил в своей статье на сайте About Hungary спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.
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Враждебное отношение
По словам Ковача, существует сразу три причины, по которым парламент Венгрии до сих пор не ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО Швеции.
Первая — это "задекларированное и открытое враждебное отношение" Швеции к Венгрии.
Причем, отметил Ковач, это не касается нынешней истории, а длится годы.
Религиозные причины
Кроме того, напомнил представитель венгерского правительства, в Швеции демонстрируют свое моральное превосходство, которое у венгерских властей вызывает разве что смех.
"Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не "ксенофобское" венгерское государство и не его "деспотический режим" открыто сожгли Коран посреди переговорного процесса по вступлению Швеции в НАТО (членом которого является мусульманская Турция. — Ред.)", — заявил Золтан Ковач.
Неуважение к Венгрии
Также венгерские власти обиделись, что Швеция не прислала в Будапешт парламентскую делегацию для переговоров.
"Шведскому правительству, похоже, просто безразлично", — предположил Ковач, заявив, что шведам придется менять свой тон.
Напомним, что 22 марта парламент Швеции одобрил изменения в законодательство, которые необходимы для вступления страны в НАТО.
Фото: Facebook-страница Ковача