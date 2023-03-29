В Венгрии объяснили, почему до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в НАТО

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач

Венгрия не ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО из-за неуважения шведских властей к венгерским. А также одной из причин сожжения священной для мусульман книги Коран.

Об этом сообщил в своей статье на сайте About Hungary спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.

Враждебное отношение

По словам Ковача, существует сразу три причины, по которым парламент Венгрии до сих пор не ратифицировал соглашение о вступлении в НАТО Швеции.

Первая — это "задекларированное и открытое враждебное отношение" Швеции к Венгрии.

Причем, отметил Ковач, это не касается нынешней истории, а длится годы.

Религиозные причины

Кроме того, напомнил представитель венгерского правительства, в Швеции демонстрируют свое моральное превосходство, которое у венгерских властей вызывает разве что смех.

"Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не "ксенофобское" венгерское государство и не его "деспотический режим" открыто сожгли Коран посреди переговорного процесса по вступлению Швеции в НАТО (членом которого является мусульманская Турция. — Ред.)", — заявил Золтан Ковач.

Неуважение к Венгрии

Также венгерские власти обиделись, что Швеция не прислала в Будапешт парламентскую делегацию для переговоров.

"Шведскому правительству, похоже, просто безразлично", — предположил Ковач, заявив, что шведам придется менять свой тон.

Напомним, что 22 марта парламент Швеции одобрил изменения в законодательство, которые необходимы для вступления страны в НАТО.

Фото: Facebook-страница Ковача