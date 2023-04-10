Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow В Тбілісі знову пройшов опозиційний мітинг: чого вимагають протестувальники arrow

В Тбілісі знову пройшов опозиційний мітинг: чого вимагають протестувальники

10 квітня 2023 08:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мітинг у грузинській столиці / Фото: "Радіо Свобода"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У столиці Грузії знову мітингували. Опозиційна партія "Єдиний національний рух" вимагає звільнити Міхеїла Саакашвілі, а також провести судову реформу і прийняти закон про деолігархізацію.

Про це повідомляє видання "Эхо Кавказа".

Читайте також:

Грузини продовжують мітингувати

У столиці Грузії Тбілісі знову відбулася акція протесту.

Мітинг під назвою "Разом – до Європи" був організований опозиційною партією "Єдиний національний рух".

Чого вимагали протестувальники

Лідер партії-організатора Леван Хабеішвілі оголосив низку вимог до влади.

По-перше, опозиціонери вимагають звільнити третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а також директора телекомпанії "Мтаварі архі" Нікі Гварамія і активіста Лазаре Григоріадіса.

Другою вимогою є відставка суддів, проти яких було запроваджено санкції.

Крім того, російські опозиціонери вимагають прийняти закон про деолігархізацію, провести судову реформу та реформу Центральної виборчої комісії.

Україна на мітингу

Відомо, що на завершення на мітингу пролунав, крім державного гімну Грузії, ще й український гімн.

Порушень під час акції протесту не було зафіксовано.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі у статті в виданні Politico визнав, що його стан критичний, він умирає — на радість володимиру путіну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB