Мітинг у грузинській столиці / Фото: "Радіо Свобода"

У столиці Грузії знову мітингували. Опозиційна партія "Єдиний національний рух" вимагає звільнити Міхеїла Саакашвілі, а також провести судову реформу і прийняти закон про деолігархізацію.

Про це повідомляє видання "Эхо Кавказа".

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У столиці Грузії Тбілісі знову відбулася акція протесту.

Мітинг під назвою "Разом – до Європи" був організований опозиційною партією "Єдиний національний рух".

Чого вимагали протестувальники

Лідер партії-організатора Леван Хабеішвілі оголосив низку вимог до влади.

По-перше, опозиціонери вимагають звільнити третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а також директора телекомпанії "Мтаварі архі" Нікі Гварамія і активіста Лазаре Григоріадіса.

Другою вимогою є відставка суддів, проти яких було запроваджено санкції.

Крім того, російські опозиціонери вимагають прийняти закон про деолігархізацію, провести судову реформу та реформу Центральної виборчої комісії.

Україна на мітингу

Відомо, що на завершення на мітингу пролунав, крім державного гімну Грузії, ще й український гімн.

Порушень під час акції протесту не було зафіксовано.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі у статті в виданні Politico визнав, що його стан критичний, він умирає — на радість володимиру путіну.