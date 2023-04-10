В Тбилиси снова прошел оппозиционный митинг: чего требуют протестующие

Митинг в грузинской столице / Фото: "Радио Свобода"

В столице Грузии снова митинговали. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" требует освободить Михеила Саакашвили, а также провести судебную реформу и принять закон о деолигархизации.

Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

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В столице Грузии Тбилиси снова прошла акция протеста.

Митинг под названием "Вместе – в Европу" был организован оппозиционной партией "Единое национальное движение".

Чего требовали протестующие

Лидер партии-организатора Леван Хабеишвили объявил ряд требований к власти.

Во-первых, оппозиционеры требуют уволить третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, а также директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия и активиста Лазаре Григориадиса.

Вторым требованием является отставка судей, против которых были введены санкции.

Кроме того, российские оппозиционеры требуют принять закон о деолигархизации, провести судебную реформу и реформу Центральной избирательной комиссии.

Украина на митинге

Известно, что в завершение митинга прозвучал, кроме государственного гимна Грузии, еще и украинский гимн.

Нарушения во время акции протеста не были зафиксированы.

Напомним, Михеил Саакашвили в статье в издании Politico признал, что его состояние критическое, он умирает — к радости владимира путина.