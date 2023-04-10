В Тбилиси снова прошел оппозиционный митинг: чего требуют протестующие
В столице Грузии снова митинговали. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" требует освободить Михеила Саакашвили, а также провести судебную реформу и принять закон о деолигархизации.
Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".
Грузины продолжают митинговать
В столице Грузии Тбилиси снова прошла акция протеста.
Митинг под названием "Вместе – в Европу" был организован оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Чего требовали протестующие
Лидер партии-организатора Леван Хабеишвили объявил ряд требований к власти.
Во-первых, оппозиционеры требуют уволить третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, а также директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия и активиста Лазаре Григориадиса.
Вторым требованием является отставка судей, против которых были введены санкции.
Кроме того, российские оппозиционеры требуют принять закон о деолигархизации, провести судебную реформу и реформу Центральной избирательной комиссии.
Украина на митинге
Известно, что в завершение митинга прозвучал, кроме государственного гимна Грузии, еще и украинский гимн.
Нарушения во время акции протеста не были зафиксированы.
Напомним, Михеил Саакашвили в статье в издании Politico признал, что его состояние критическое, он умирает — к радости владимира путина.