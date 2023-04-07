"У Грузії може розпочатися хаос": Саакашвілі назвав того, хто прагне його смерті
Міхеїл Саакашвілі визнав, що його стан критичний, він умирає — на радість володимиру путіну. Після смерті Саакашвілі в Грузії може розпочатися хаос.
Про це йдеться в статті третього президента Грузії, опублікованій у виданні Politico.
"Я політичний в’язень і я помираю"
Міхеїл Саакашвілі у своїй статті назвав себе політичним в’язнем і критично оцінив свій поточний стан.
"Під час ув’язнення моє здоров’я різко погіршилося. Я зараз вмираю", — заявив Саакашвілі.
Він розповів, що його систематично катували, як фізично, так і психологічно.
За словами Саакашвілі, зараз в його організмі є докази отруєння важкими металами.
На радість путіну
Третій президент Грузії нагадав, що висунуті йому обвинувачення визнають законними тільки нинішня грузинська влада і Кремль.
"Мою мученицьку смерть, безперечно, вважатимуть перемогою путіна", — заявив Саакашвілі.
Також він припустив, що після його смерті в Грузії може розпочатися політичний хаос.
Видання зазначило, що текст статті передав їм юридичний радник Саакашвілі в США Массімо Ф. Д'Анджело.
Нагадаємо, що кілька днів тому консиліум лікарів, скликаний грузинським омбудсменом, постановив, що Міхеїл Саакашвілі схуд ще на 4 кілограми, у нього діагностоване виснаження організму та зниження психічних функцій. Крім того, він фізично не може вживати їжу.
Фото: Reuters