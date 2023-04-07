​​​​​​​"У Грузії може розпочатися хаос": Саакашвілі назвав того, хто прагне його смерті

Міхеїл Саакашвілі в лікарні

Міхеїл Саакашвілі визнав, що його стан критичний, він умирає — на радість володимиру путіну. Після смерті Саакашвілі в Грузії може розпочатися хаос.

Про це йдеться в статті третього президента Грузії, опублікованій у виданні Politico.

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"Я політичний в’язень і я помираю"

Міхеїл Саакашвілі у своїй статті назвав себе політичним в’язнем і критично оцінив свій поточний стан.

"Під час ув’язнення моє здоров’я різко погіршилося. Я зараз вмираю", — заявив Саакашвілі.

Він розповів, що його систематично катували, як фізично, так і психологічно.

За словами Саакашвілі, зараз в його організмі є докази отруєння важкими металами.

На радість путіну

Третій президент Грузії нагадав, що висунуті йому обвинувачення визнають законними тільки нинішня грузинська влада і Кремль.

"Мою мученицьку смерть, безперечно, вважатимуть перемогою путіна", — заявив Саакашвілі.

Також він припустив, що після його смерті в Грузії може розпочатися політичний хаос.

Видання зазначило, що текст статті передав їм юридичний радник Саакашвілі в США Массімо Ф. Д'Анджело.

Нагадаємо, що кілька днів тому консиліум лікарів, скликаний грузинським омбудсменом, постановив, що Міхеїл Саакашвілі схуд ще на 4 кілограми, у нього діагностоване виснаження організму та зниження психічних функцій. Крім того, він фізично не може вживати їжу.

Фото: Reuters