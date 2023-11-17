В США прокуратура допитала сина президента Джо Байдена

Син президента США Хантер Байден. Reuters

Спеціальний прокурор Роберт Гур допитав сина президента Джо Байдена Хантера. Це пов'язано з виявленням секретних документів у будинку президента Сполучених Штатів.

Про це повідомляє NBS News.

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Роберт Гур і Міністерство юстиції відмовилися давати коментар з цього приводу. Адвокат Хантера Байдена не відразу відповів на запит про коментар у четвер. Ніяких коментарів нема і з боку Білого дому.

Про що розповів Джо Байден

Хантер Байден вказав, що використовував адресу будинку свого батька у Вілмінгтоні у своїх водійських правах протягом періоду, коли там зберігалися секретні документи.

Його адвокат Аббе Лоуелл сказав, що він зробив це тому, що будинок у Вілмінгтоні "був його єдиною постійною адресою на той час".

Розслідування щодо президента Байдена

Минулого місяця Білий дім повідомив, що 8-9 жовтня у президента було проведено інтерв’ю в рамках розслідування справи про документи після місяців переговорів між Байденом і Гуром щодо умов інтерв’ю.

Розслідування було розпочато після того, як у січні Білий дім заявив, що в будинку Байдена в Делавері та в офісі у Вашингтоні, який він використовував, коли був віце-президентом, були виявлені документи з грифами секретності.

Предметом розслідування зазвичай є інтерв’ю наприкінці слідчих дій, якщо воно взагалі відбувається. Розслідування Гура розтягнулося на 11 місяців. Наразі лишається незрозумілим, чи висуне прокурор звинувачення.

Очікується, що Гур представить звіт зі своїми висновками після завершення свого розслідування, яке викликало занепокоєння серед помічників президента.

Раніше ми повідомляли, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував зустріч президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна. Він заявив, що вона викликає "обережний оптимізм".