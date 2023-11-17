В США прокуратура допросила сына президента Джо Байдена

Сын президента США Хантер Байден. Reuters

Специальный прокурор Роберт Гур допросил сына президента Джо Байдена Хантера. Это связано с обнаружением секретных документов в доме президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщает NBS News.

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Роберт Гур и Министерство юстиции отказались давать комментарий по этому поводу. Адвокат Хантера Байдена не сразу ответил на запрос о комментарии в четверг. Никаких комментариев нет и со стороны Белого дома.

О чем рассказал Джо Байден

Хантер Байден указал, что использовал адрес дома своего отца в Уилмингтоне в своих водительских правах в течение периода, когда там хранились секретные документы.

Его адвокат Аббе Лоуэлл сказал, что он сделал это потому, что дом в Уилмингтоне "был его единственным постоянным адресом того времени".

Расследование в отношении президента Байдена

В прошлом месяце Белый дом сообщил, что 8-9 октября у президента было проведено интервью в рамках расследования дела о документах после месяцев переговоров между Байденом и Гуром по условиям интервью.

Расследование было начато после того, как в январе Белый дом заявил, что в доме Байдена в Делавере и в офисе в Вашингтоне, который он использовал при вице-президенте, были обнаружены документы с грифами секретности.

Предметом расследования обычно является интервью в конце расследования, если оно вообще происходит. Расследование Гура растянулось на 11 месяцев. Пока остается непонятным, предъявит ли прокурор обвинение.

Ожидается, что Гур представит отчет со своими выводами после завершения своего расследования, которое вызвало беспокойство среди помощников президента.

Ранее мы сообщали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал встречу президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что она вызывает "осторожный оптимизм".