Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow В США обрали очільника групи моніторингу за військовою допомогою в Україні arrow

В США обрали очільника групи моніторингу за військовою допомогою в Україні

23 вересня 2023 15:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В США обрали очільника групи моніторингу за військовою допомогою в Україні
Генеральний інспектор Роберт Сторч. Фото: ЗМІ США
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В США обрали провідного контролера їхньої допомоги для України. Ним став генеральний інспектор Офісу генерального інспектора Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Про це повідомляє Офіс генерального інспектора Пентагону.

Читайте також:

В чому полягатиме його робота

Вже з 18 жовтня він буде працювати провідним генеральним інспектором операції "Атлантична рішучість", яку оголосили в Штатах ще в 2014 році для того, аби зміцнити НАТО через військові дії, яка розпочала Росія в Україні.

Допомога для України

Зазначається, що в межах цієї операції Конгресом США лише з лютого 2022 року було виділено  113 мільярдів доларів на безпекову, економічну й гуманітарну допомогу Україні та країнам, які постраждали військових дій. 

Також ці кошти було виділено на операції Європейського командування Збройних сил США та пов'язану з ними підтримку військових США. 

Крім того, гроші було призначено на операції інших урядових установ США, які залучені до реагування на ситуацію в нашій державі.

Нагляд за допомогою Україні

Відомо, що призначений інспектор буде співпрацювати на цій посаді з Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку, аби забезпечити всебічний та ефективний нагляд за допомогою від Сполучених Штатів через повномасштабну війну РФ в Україні.

Де перебуватиме Роберт Сторч

Роберт Сторч працюватиме в Україні. Такий крок стане першим, починаючи з лютого 2022 року. Він буде керувати групою з моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки.

Нагадаємо, у Пентагоні створили нову команду в нашій країні для того, аби моніторити американську допомогу у Києві щодо сфери безпеки. Це зумовлено тим, що республіканські законодовці вимагають збільшити рівень нагляду за тим, куди йдуть кошти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз