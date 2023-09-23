В США обрали очільника групи моніторингу за військовою допомогою в Україні

Генеральний інспектор Роберт Сторч. Фото: ЗМІ США

В США обрали провідного контролера їхньої допомоги для України. Ним став генеральний інспектор Офісу генерального інспектора Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Про це повідомляє Офіс генерального інспектора Пентагону.

Читайте також:

В чому полягатиме його робота

Вже з 18 жовтня він буде працювати провідним генеральним інспектором операції "Атлантична рішучість", яку оголосили в Штатах ще в 2014 році для того, аби зміцнити НАТО через військові дії, яка розпочала Росія в Україні.

Допомога для України

Зазначається, що в межах цієї операції Конгресом США лише з лютого 2022 року було виділено 113 мільярдів доларів на безпекову, економічну й гуманітарну допомогу Україні та країнам, які постраждали військових дій.

Також ці кошти було виділено на операції Європейського командування Збройних сил США та пов'язану з ними підтримку військових США.

Крім того, гроші було призначено на операції інших урядових установ США, які залучені до реагування на ситуацію в нашій державі.

Нагляд за допомогою Україні

Відомо, що призначений інспектор буде співпрацювати на цій посаді з Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку, аби забезпечити всебічний та ефективний нагляд за допомогою від Сполучених Штатів через повномасштабну війну РФ в Україні.

Де перебуватиме Роберт Сторч

Роберт Сторч працюватиме в Україні. Такий крок стане першим, починаючи з лютого 2022 року. Він буде керувати групою з моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки.

Нагадаємо, у Пентагоні створили нову команду в нашій країні для того, аби моніторити американську допомогу у Києві щодо сфери безпеки. Це зумовлено тим, що республіканські законодовці вимагають збільшити рівень нагляду за тим, куди йдуть кошти.