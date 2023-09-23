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В США избрали главу группы мониторинга за военной помощью в Украине

23 сентября 2023 15:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В США избрали главу группы мониторинга за военной помощью в Украине
Генеральный инспектор Роберт Сторч. Фото: СМИ США
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В США избрали ведущего контролера их помощи для Украины. Им стал генеральный инспектор Офиса генерального инспектора Министерства обороны США Роберт Сторч.

Об этом сообщает Офис генерального инспектора Пентагона.

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В чем будет состоять его работа

Уже с 18 октября он будет работать ведущим генеральным инспектором операции "Атлантическая решимость", объявленной в Штатах еще в 2014 году для того, чтобы укрепить НАТО из-за военных действий, предпринятых Россией в Украине.

Помощь для Украины

Отмечается, что в рамках этой операции Конгрессом США только с февраля 2022 года было выделено 113 миллиардов долларов на безопасность, экономическую и гуманитарную помощь Украине и другим пострадавшим странам от военных действий.

Эти средства были выделены на операции Европейского командования Вооруженных сил США и связанную с ними поддержку военных США.

Кроме того, деньги были назначены на операции других правительственных учреждений США, которые вовлечены в реагирование на ситуацию в нашем государстве.

Надзор за помощью Украине

Известно, что назначенный инспектор будет сотрудничать в этой должности с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию, чтобы обеспечить всесторонний и эффективный надзор за помощью от Соединенных Штатов из-за полномасштабной войны РФ в Украине.

Где будет находиться Роберт Сторч

Роберт Сторч будет работать в Украине. Такой шаг станет первым, начиная с февраля 2022 года. Он будет руководить группой по мониторингу американской помощи Киеву в сфере безопасности.

Напомним, в Пентагоне создали новую команду в нашей стране для того, чтобы мониторить американскую помощь в Киеве по сфере безопасности. Это обусловлено тем, что республиканские законодатели требуют увеличить уровень надзора за тем, куда уходят средства.

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