​​​​​​​Байден вперше відреагував на ідею кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі

Президент США Джо Байден зустрівся з пресою

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден врешті прокоментував ідею російського диктатора володимира путіна вивести частину ядерного арсеналу до Білорусі. Такий крок путіна Байден назвав небезпечним.

Про це повідомляє видання CNN.

Стурбованість і гумор Байдена

Президент США Джо Байден заявив, що стурбований ідеєю володимира путіна розмістити ядерне озброєння на території Білорусі.

Байден при цьому примудрився пожартувати: "Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не трапилося, поки я був на вертольоті" (повертаючись до резиденції у Вашингтоні. — Ред.).

Нагадування Білого дому

Президент США наголосив, що протягом останнього року регулярно нагадував про можливість з боку рф використовувати ядерну зброю як елемент шантажу.

"Це небезпечно. І це викликає закономірне занепокоєння", — заявив Джозеф Байден-молодший.

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати ядерну зброю.

Фото: Reuters