Полковник Сергей Волков в зале суда

В москве арестован руководитель отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков. Это может означать борьбу кремля за лояльность спецслужбы.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом американский Институт изучения войны (ISW).

Арест полковника Росгвардии

29 марта Гарнизонный военный суд в москве арестовал руководителя отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова.

Его обвинили в продаже низкокачественных радиолокационных систем по сильно завышенным ценам.

Убытки бюджета россии составили почти 400 млн рублей (5 млн долларов).

Не первый арест

В ISW напомнили, что это не первое дело против руководителей Росгвардии.

Ранее было возбуждено уголовное дело против заместителя начальника Центрального округа Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого.

Что происходит в москве

Аналитики Института изучения войны предположили, что уровень коррупции в Росгвардии не сильно отличается от коррупции во всех других силовых структурах, где не происходит никакой борьбы с этим явлением.

Поэтому, вероятно, владимир путин занялся обеспечением надежности и лояльности этой спецслужбы, которая, как известно, частично отвечает за внутреннюю безопасность в стране.

Напомним, что в Украине также будут судить полковника Росгвардии, но не за коррупцию, а за пытки пленных в Херсонской области.

Фото из российских СМИ