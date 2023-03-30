В россии арестовали руководителя одного из отделов Росгвардии: ISW объяснил, что происходит в москве
В москве арестован руководитель отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков. Это может означать борьбу кремля за лояльность спецслужбы.
Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом американский Институт изучения войны (ISW).
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Арест полковника Росгвардии
29 марта Гарнизонный военный суд в москве арестовал руководителя отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова.
Его обвинили в продаже низкокачественных радиолокационных систем по сильно завышенным ценам.
Убытки бюджета россии составили почти 400 млн рублей (5 млн долларов).
Не первый арест
В ISW напомнили, что это не первое дело против руководителей Росгвардии.
Ранее было возбуждено уголовное дело против заместителя начальника Центрального округа Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого.
Что происходит в москве
Аналитики Института изучения войны предположили, что уровень коррупции в Росгвардии не сильно отличается от коррупции во всех других силовых структурах, где не происходит никакой борьбы с этим явлением.
Поэтому, вероятно, владимир путин занялся обеспечением надежности и лояльности этой спецслужбы, которая, как известно, частично отвечает за внутреннюю безопасность в стране.
Напомним, что в Украине также будут судить полковника Росгвардии, но не за коррупцию, а за пытки пленных в Херсонской области.
Фото из российских СМИ