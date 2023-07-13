В Росії придумали, як виправдати зникнення Суровікіна

Російський генерал, очільник ВКС РФ Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ

Російські політики почали коментувати зникнення генерала Сергія Суровікіна із публічного простору. Депутат Держдуми від путінської партії заявив, що Суровікін нібито перебуває на відпочинку.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Коментарі долі Суровікіна

Російські політики почали коментувати питання зникнення генерала Сергія Суровікіна, яке мало місце відразу після невдалого бунту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Ці коментарі є стриманими і фактично не відкривають правди на долю генерала, щодо якого підозрювали навіть арешт через певні зв’язки із Пригожиним.

Суровікін "на відпочинку"

Так, генерал-полковник Андрій Картаполов, який є депутатом Держдуми від партії влади "Единая Россия" і керівником комітету з питань оборони, заявив, що Сергій Суровікін зараз нібито перебуває на відпочинку.

Щодо можливого спілкування з ним, Картаполов підкреслив, що не зміг цього зробити, бо генерал Суровікін є "недоступним" для спілкування.

Нагадаємо, раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу у телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна генерал-полковника Віктора Афзалова, наголосила, що таким чином у Кремлі маскують відсторонення опального генерала, який мав дружні стосунки із бунтівником Євгеном Пригожиним.