Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow В Росії придумали, як виправдати зникнення Суровікіна arrow

В Росії придумали, як виправдати зникнення Суровікіна

13 липня 2023 08:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії придумали, як виправдати зникнення Суровікіна
Російський генерал, очільник ВКС РФ Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські політики почали коментувати зникнення генерала Сергія Суровікіна із публічного простору. Депутат Держдуми від путінської партії заявив, що Суровікін нібито перебуває на відпочинку.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Читайте також:

Коментарі долі Суровікіна

Російські політики почали коментувати питання зникнення генерала Сергія Суровікіна, яке мало місце відразу після невдалого бунту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Ці коментарі є стриманими і фактично не відкривають правди на долю генерала, щодо якого підозрювали навіть арешт через певні зв’язки із Пригожиним.

Суровікін "на відпочинку"

Так, генерал-полковник Андрій Картаполов, який є депутатом Держдуми від партії влади "Единая Россия" і керівником комітету з питань оборони, заявив, що Сергій Суровікін зараз нібито перебуває на відпочинку.

Щодо можливого спілкування з ним, Картаполов підкреслив, що не зміг цього зробити, бо генерал Суровікін є "недоступним" для спілкування.

Нагадаємо, раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу у телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна генерал-полковника Віктора Афзалова, наголосила, що таким чином у Кремлі маскують відсторонення опального генерала, який мав дружні стосунки із бунтівником Євгеном Пригожиним.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз