Розвідка Британії пояснила, що може значити публічна поява заступника Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін, якого, за неофіційною інформацією, взяли під варту. Фото: росЗМІ

Заступник Сергія Суровікіна по військово-космічних силах РФ Валерій Афзалов з’явився у телеефірі разом із очільником Генштабу Валерієм Герасимовим. Це може свідчити про відсторонення Суровікіна від посади.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.

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Заступник Суровікіна в телеефірі

Британські військові аналітики нагадали, що 10 липня очільник Генштабу і окупаційного контингенту російських військ Валерій Герасимов уперше після бунту Євгена Пригожина з’явився у публічному просторі.

У телеефірі він за допомогою відеозв’язку поспілкувався із заступником Сергія Суровікіна, начальником штабу ВКС Росії, генерал-полковником Віктором Афзаловим.

Для Афзалова це взагалі перша публічна поява поруч із таким впливовим російським військовим діячем, як Валерій Герасимов.

Що означає поява Афзалова на публіці

Британська розвідка припускає, що такий крок міноборони може бути пов’язаний із нинішнім становищем командувача ВКС РФ Сергія Суровікіна.

Збільшення публічності і, відповідно, популярності Афзалова разом із незрозумілою ситуацією навколо Суровікіна натякає на те, що колишній командувач окупаційних військ в Україні був відсторонений від займаної посади після бунту Євгена Пригожина, з яким Суровікіна пов’язували дружні стосунки.

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що російського генерала Сергія Суровікіна заарештували після невдалого бунту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.