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В России придумали, как оправдать исчезновение Суровикина

13 июля 2023 08:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России придумали, как оправдать исчезновение Суровикина
Российский генерал, глава ВКС РФ Сергей Суровикин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские политики начали комментировать исчезновение генерала Сергея Суровикина из публичного пространства. Депутат Госдумы от путинской партии заявил, что Суровикин якобы находится на отдыхе.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Комментарии судьбы Суровикина

Российские политики начали комментировать вопрос исчезновения генерала Сергея Суровикина, который имел место сразу после неудачного бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Эти комментарии сдержанны и фактически не открывают правды на судьбу генерала, в отношении которого подозревали даже арест из-за определенных связей с Пригожиным.

Суровикин "на отдыхе"

Так, генерал-полковник Андрей Картаполов, являющийся депутатом Госдумы от партии власти "Единая Россия" и руководителем комитета по обороне, заявил, что Сергей Суровикин сейчас якобы находится на отдыхе.

Относительно возможного общения с ним, Картаполов подчеркнул, что не смог этого сделать, потому что генерал Суровикин является "недоступным" для общения.

Напомним, ранее британская разведка, обратив внимание на появление в телевизионном эфире вместе с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым заместителя Суровикина генерал-полковника Виктора Афзалова, подчеркнула, что таким образом в Кремле маскируют отстранение опального генерала, который имел дружеские отношения с бунтовщиком Евгением Пригожиним.

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