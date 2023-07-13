В России придумали, как оправдать исчезновение Суровикина

Российский генерал, глава ВКС РФ Сергей Суровикин. Фото: росСМИ

Российские политики начали комментировать исчезновение генерала Сергея Суровикина из публичного пространства. Депутат Госдумы от путинской партии заявил, что Суровикин якобы находится на отдыхе.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Комментарии судьбы Суровикина

Российские политики начали комментировать вопрос исчезновения генерала Сергея Суровикина, который имел место сразу после неудачного бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Эти комментарии сдержанны и фактически не открывают правды на судьбу генерала, в отношении которого подозревали даже арест из-за определенных связей с Пригожиным.

Суровикин "на отдыхе"

Так, генерал-полковник Андрей Картаполов, являющийся депутатом Госдумы от партии власти "Единая Россия" и руководителем комитета по обороне, заявил, что Сергей Суровикин сейчас якобы находится на отдыхе.

Относительно возможного общения с ним, Картаполов подчеркнул, что не смог этого сделать, потому что генерал Суровикин является "недоступным" для общения.

Напомним, ранее британская разведка, обратив внимание на появление в телевизионном эфире вместе с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым заместителя Суровикина генерал-полковника Виктора Афзалова, подчеркнула, что таким образом в Кремле маскируют отстранение опального генерала, который имел дружеские отношения с бунтовщиком Евгением Пригожиним.