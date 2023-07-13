"В Росії можливий переворот": у ISW пояснили, навіщо Гіркін лякає Путіна

Ігор Гіркін (Стрєлков). Фото: росЗМІ

В Росії, за словами Ігоря Гіркіна, можливий переворот із відстороенням від влади Володимира Путіна і заміни його іншою особою. Це потрібно низці людей в путінському оточенні для того, аби припинити війну в Україні.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Гіркін прогнозує переворот

Відомий російський комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що бунт Євгена Пригожина вдався.

Наслідком цього бунту нібито є перерозподіл влади на користь покровителів Пригожина, серед яких Гіркін назвав першого заступника голови адміністрації президент РФ Сергія Кирієнка, відомих бізнесменів братів Аркадія та Борис Ротенбергів та особистого банкіра Путіна Юрія Ковальчука.

Надалі, прогнозує Ігор Стрєлков, у Кремлі можливий справжній переворот із відстороненням Володимира Путіна від влади і заміни його на користь когось із цих змовників (Кирієнка чи Пригожина).

Цей переворот, зазначив Гіркін, матиме на меті також припинення війни — поразкою Росії.

Навіщо Стрєлков лякає Кремль

Заяви Ігоря Гіркіна, припустили у ISW, є частиною його постійних зусиль зі зменшення підтримки ідеї припинення війни в Україні.

Своїми звинуваченнями Стрєлков, імовірно, має на меті дискредитацію Кирієнка та інших "змовників", аби перешкодити російській владі заморозити військовий конфлікт в Україні.

Нагадаємо, що кілька днів тому Гіркін звинувачував ФСБ у нав’язуванні йому цензури.