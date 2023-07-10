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Терорист Гіркін звинувачує ФСБ у нав'язуванні йому цензури, — ISW

10 липня 2023 07:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Терорист Гіркін звинувачує ФСБ у нав'язуванні йому цензури, — ISW
Російський терорист та прихильник націоналізму Ігор Гіркін. Фото: EPA/PHOTOMIG
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прихильник націоналізму та російський терорист Ігор Гіркін стверджує, що ФСБ Росії через свою Службу захисту конституційного ладу свідомо обмежує його свободу слова. Гіркін заявив, що його публічне обговорення збройного заколоту групи Вагнера було скасовано після повідомлення про закладену бомбу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

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Фахівці ISW кажуть, що Гіркін висловив своє невдоволення тим, що поліція Санкт-Петербурга повідомила книгарню "Листва" про те, що захід необхідно скасувати. Проте в "Листві" заявили, що планує провести захід, попри це попередження.

Також Гіркін припустив, що його захід був метою цензури та називав трьох можливих винуватців. З іронією терорист припустив, що уряд бачить у ньому більшу загрозу, ніж у Євгенії Пригожині, фінансисті групи Вагнера, та 15 000 його військових.

У ISW вказали, що передбачувані дії ФСБ, спрямовані на обмеження свободи слова Гіркіна, можуть бути пов'язані з конфліктом між Гіркіним і генералом-лейтенантом Олексієм Жало, що продовжується.

Варто уточнити, що у минулому Жало координував активності ФСБ проти ультранаціоналістських груп у Росії, звинувачуючи їхніх лідерів у тероризмі та обмані.

Нагадаємо, що у Кремлі вже триває боротьба за владу у післяпутинській Росії. А від самого російського диктатора відмовляться наступного дня після падіння його режиму. За словами Ігоря Гіркіна, першим дзвіночком є протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з міністерством оборони та керівником Генштабу Росії Валерієм Герасимовим.

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