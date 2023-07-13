"В России возможен переворот": в ISW объяснили, зачем Гиркин пугает Путина

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: росСМИ

В России, по словам Игоря Гиркина, возможен переворот с отстранением от власти Владимира Путина и замены его другим лицом. Это нужно ряду людей в путинском окружении для того, чтобы прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Гиркин прогнозирует переворот

Известный российский комбатант Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что бунт Евгения Пригожина удался.

Следствием этого бунта является перераспределение власти в пользу покровителей Пригожина, среди которых Гиркин назвал первого заместителя главы администрации президент РФ Сергея Кириенко, известных бизнесменов братьев Аркадия и Борис Ротенбергов и личного банкира Путина Юрия Ковальчука.

В дальнейшем, прогнозирует Игорь Стрелков, в Кремле возможен настоящий переворот с отстранением Владимира Путина от власти и замены его в пользу одного из этих заговорщиков (Кириенко или Пригожина).

Этот переворот, отметил Гиркин, будет также цель прекращения войны — поражением России.

Зачем Стрелков пугает Кремль

Заявления Игоря Гиркина, допустили в ISW, являются частью его постоянных усилий по уменьшению поддержки идеи прекращения войны в Украине.

Своими обвинениями Стрелков, вероятно, преследует цель дискредитации Кириенко и других "заговорщиков", чтобы помешать российским властям заморозить военный конфликт в Украине.

Напомним, что несколько дней назад Гиркин обвинял ФСБ в навязывании ему цензуры.