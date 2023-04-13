В РФ масово скасовують паради до 9 травня: у розвідці Британії назвали причину

Репетиція параду до Дня перемоги в місті Алабіно, Росія. Фото: Google.com

В деяких регіонах поблизу кордонів України скасували паради 9 травня. У Великій Британії заявляють, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

Скасування парадів до Дня перемоги

Як зазначає Міноборони Великої Британії, керівники кількох прикордонних з Україною російських регіонів, а також окупованого Криму заявили про скасування традиційно гучних військових парадів до Дня Перемоги 9 травня.

Деякі російські міста, розташовані далі від України, підтвердили, що планують відзначати День Перемоги. Як стверджували офіційні особи, скасовані заходи, ймовірно, були скасовані в основному через проблеми безпеки поблизу кордону.

Однак різні підходи підкреслюють чутливу комунікаційну проблему для Кремля. Путін пояснює "спеціальну військову операцію" в дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Повідомлення ризикує викликати дедалі більше занепокоєння у багатьох росіян, які мають миттєве уявлення про погано керовану та провальну кампанію в Україні.

Міністерство припускає, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати.

Нагадаємо, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.