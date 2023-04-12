Посол Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала відео страти військового

Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні. Фото: google

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Мелінда Сіммонс прокоментувала опубліковане цієї ночі відео страти українського військового.

У своєму "твіттері" вона написала: "Якщо це відео мало на меті залякати, то вийшло навпаки".

Читайте також:

Деталі

Посол Британії повідомила, що сама вона відео не дивилась, оскільки і так має достатньо причин не спати ночами.

I won’t watch that appalling video. I don’t need more reasons not to sleep at night. But it adds to the rap sheet that 🇷🇺 needs to face for its crimes against 🇺🇦. If it was designed to intimidate, it’s done the opposite #StandUpForUkraine — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 12, 2023

"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України", — додала Мелінда Сіммонс.

Нагадаю, напередодні в мережі опублікували відео, на якому росіяни жорстоко страчують українського полоненого.

В ООН вже заявили, що приголомшені надзвичайно жорстоким відео страти.