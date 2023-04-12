Посол Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала відео страти військового
Мелінда Сіммонс прокоментувала опубліковане цієї ночі відео страти українського військового.
У своєму "твіттері" вона написала: "Якщо це відео мало на меті залякати, то вийшло навпаки".
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Посол Британії повідомила, що сама вона відео не дивилась, оскільки і так має достатньо причин не спати ночами.
I won’t watch that appalling video. I don’t need more reasons not to sleep at night. But it adds to the rap sheet that 🇷🇺 needs to face for its crimes against 🇺🇦. If it was designed to intimidate, it’s done the opposite #StandUpForUkraine— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 12, 2023
"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України", — додала Мелінда Сіммонс.
Нагадаю, напередодні в мережі опублікували відео, на якому росіяни жорстоко страчують українського полоненого.
В ООН вже заявили, що приголомшені надзвичайно жорстоким відео страти.