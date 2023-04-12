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Посол Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала відео страти військового

12 квітня 2023 16:44
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Посол Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала відео страти військового
Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні. Фото: google
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Мелінда Сіммонс прокоментувала опубліковане цієї ночі відео страти українського військового. 

У своєму "твіттері" вона написала: "Якщо це відео мало на меті залякати, то вийшло навпаки"

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Деталі

Посол Британії повідомила, що сама вона відео не дивилась, оскільки і так має достатньо причин не спати ночами.

"Це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України", — додала Мелінда Сіммонс.

Нагадаю, напередодні в мережі опублікували відео, на якому росіяни жорстоко страчують українського полоненого. 

В ООН вже заявили, що приголомшені надзвичайно жорстоким відео страти. 

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