Репетиция парада ко Дню победы в городе Алабино, Россия. Фото: Google.com

В некоторых регионах у границ Украины отменили парады 9 мая. В Великобритании заявляют, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение последних потерь.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании.

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Отмена парадов ко Дню победы

Как отмечает Минобороны Великобритании, руководители нескольких приграничных с Украиной российских регионов, а также оккупированного Крыма заявили об отмене традиционно громких военных парадов ко Дню Победы 9 мая.

Некоторые российские города, расположенные дальше Украины, подтвердили, что планируют отмечать День Победы. Как утверждали официальные лица, отмененные меры, вероятно, были отменены в основном из-за проблем безопасности вблизи границы.

Однако разные подходы подчеркивают чувствительную коммуникационную проблему для Кремля. Путин объясняет "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

Сообщение рискует вызывать все большее беспокойство у многих россиян, имеющих мгновенное представление о плохо управляемой и провальной кампании в Украине.

Министерство предполагает, что честь погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение масштабов последних потерь, которые Кремль пытается скрыть.

Напомним, что количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.