В партії Шольца закликали бути більш відкритими у питанні постачання Україні винищувачів

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ та член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Рот. Фото: DW

Голова комітету Бундестагу із закордонних справ та член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Рот висловив думку, що уряд Німеччини може стати більш відкритим щодо передачі Україні західних винищувачів.

Про це повідомляє ntv.

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Рот закликає до більшої прозорості та розкриття інформації з цього питання. При цьому він зазначає, що впродовж війни Німеччина надавала військову підтримку Україні, і зараз мета залишається незмінною — допомогти Україні виграти цю війну як вільну, демократичну та суверенну країну.

Він також зазначає, що Україна потребує західних винищувачів, щоб захистити себе та звільнити захоплені території. Проте раніше канцлер Олаф Шольц неодноразово відкидав передачу Україні західних винищувачів.

Нагадаємо, що Німеччина збільшила військову допомогу для України . До нового пакету допомоги, анонсованого минулого тижня, було внесено зміни, зокрема щодо кількості різноманітної військової техніки.

Також ми писали, що бюджетний комітет німецького Бундестагу 29 березня схвалив подання уряду ФРН щодо виділення додаткових 12 мільярдів євро військової допомоги Україні.

Додаткове фінансування включає виділення 3,24 мільярда євро цього року, а також відкриття кредитної лінії на період між 2024 і 2032 роками на суму приблизно 8,82 мільярда євро.

Крім цього, з початку російської війни уряд Німеччини виділив на підтримку України, за даними Бундестагу, понад 14,2 мільярда євро. Зокрема, на зброю для ЗСУ — близько 3 млн євро. Німеччина є наразі головним постачальником зброї для України в ЄС