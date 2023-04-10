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В партии Шольца призвали быть более открытыми в вопросе поставок Украине истребителей

10 апреля 2023 15:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В партии Шольца призвали быть более открытыми в вопросе поставок Украине истребителей
Председатель комитета Бундестага по иностранным делам и член Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот. Фото: DW
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам и член Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот выразил мнение, что правительство Германии может стать более открытым в отношении передачи Украине западных истребителей. 

Об этом сообщает ntv.

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Рот призывает к большей прозрачности и раскрытию информации по этому вопросу. При этом он отмечает, что на протяжении войны Германия оказывала военную поддержку Украине, и сейчас цель остается неизменной — помочь Украине выиграть эту войну как свободную, демократическую и суверенную страну. 

Он также отмечает, что Украина нуждается в западных истребителях, чтобы защитить себя и освободить захваченные территории. Однако ранее канцлер Олаф Шольц неоднократно исключал передачу Украине западных истребителей.

Напомним, что Германия увеличила военную помощь для Украины. В новый пакет помощи, анонсированный на прошлой неделе, были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.

Также мы писали, что бюджетный комитет немецкого Бундестага 29 марта одобрил представление правительства ФРГ по выделению дополнительных 12 миллиардов евро военной помощи Украине.

Дополнительное финансирование включает выделение 3,24 миллиарда евро в текущем году, а также открытие кредитной линии на период между 2024 и 2032 годами на сумму примерно 8,82 миллиарда евро.

Кроме этого, с начала российской войны правительство Германии выделило в поддержку Украины, по данным Бундестага, более 14,2 миллиарда евро. В частности, на оружие для ВСУ около 3 млн евро. Германия является главным поставщиком оружия для Украины в ЕС.

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