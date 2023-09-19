В ОП рассказали, что ожидает Украина от встречи Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что ожидает Украину от встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. По его словам, страна хочет, чтобы американский лидер смог услышать от Зеленского информацию о текущем состоянии дел на фронте. К тому же Президент Украины донесет Байдену актуальные потребности ВСУ.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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Предстоящая встреча Зеленского и Байдена

"Наши ожидания все прекрасно знают, потому что крупнейшим партнером с точки зрения военной помощи являются США, с точки зрения объемов и точки зрения инициативности", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина хочет, чтобы США, безусловно, услышали прямую непосредственную эмоциональную речь Президента, после этого будут двусторонние общения, где Президент объяснит, почему продвижение ВСУ идет так или иначе и что нужно для того, чтобы ускорить. К тому же Зеленский расскажет, почему Украина не будет соглашаться где-нибудь остановиться.

Потребности Украины

Советник руководителя ОП подчеркнул, что ВСУ нуждаются в дальнобойных ракетах. По его словам, используя ATACMS, логистика, тыловые базы и командные пункты оккупантов значительно пострадают.

"Также надо ускорить обучение на F-16, а третья составляющая это бронетехника в любом ее виде. Также нужны снаряды для HIMARS", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что главным перед зимой является улучшение и увеличение инструментов ПВО и ПРО Украины.

Напомним, 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.

Также мы писали, что Президент США Джо Байден сегодня, 19 сентября, выступал на Генассамблее ООН. Он призвал мировых лидеров не допустить уменьшения поддержки Украины, ведь Россия рассчитывает на то, что страны устанут от продолжительного конфликта. По словам Байдена, ответственность за войну лежит на плечах РФ.