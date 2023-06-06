В ООН пройдуть вибори: Радбез обере нові обличчя на наступні два роки

Генасамблея ООН. Фото: google.com

Сьогодні, 6 червня, в ООН планується проведення виборів. Під час історичного рішення буде оновлено склад нових непостійних членів Радбезу на наступні два роки.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Головні претенденти

Зазначається, що африканські країни претендують на два місця — це країни Алжир і Сьєрра-Леоне (замість сьогоднішніх Габону і Ганни), від Тихоокеанського регіону на місце ОАЕ — Південна Корея, від Латинської Америки замість Бразилії — Гаяна, від Східної Європи на одне місце замість Албанії — Словенія та Білорусь.

Повідомляється, що раніше всі шість кандидатів були членами Радбезу.

"Алжир — тричі, Гаяна і Республіка Корея — двічі, Білорусь, Сьєрра-Леоне і Словенія — по одному разу. Цього року лише у східноєвропейській групі відбудуться вибори на конкурсній основі: за місце в Радбезі змагатимуться Словенія та Білорусь", — зазначили в Укрінформ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння "постійним уповільненням" морських перевезень зерна з українських чорноморських портів у квітні і травні.

Додамо, ООН хоче врятувати "Чорноморську зернову угоду", щоб безпечно експортувати зерно. Для цього вона пропонує двом країнам — Україні та Туреччині — обговорити можливість транзиту російського аміаку територією України.