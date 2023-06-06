В ООН пройдуть вибори: Радбез обере нові обличчя на наступні два роки
Сьогодні, 6 червня, в ООН планується проведення виборів. Під час історичного рішення буде оновлено склад нових непостійних членів Радбезу на наступні два роки.
Про це повідомляє Укрінформ.
Головні претенденти
Зазначається, що африканські країни претендують на два місця — це країни Алжир і Сьєрра-Леоне (замість сьогоднішніх Габону і Ганни), від Тихоокеанського регіону на місце ОАЕ — Південна Корея, від Латинської Америки замість Бразилії — Гаяна, від Східної Європи на одне місце замість Албанії — Словенія та Білорусь.
Повідомляється, що раніше всі шість кандидатів були членами Радбезу.
"Алжир — тричі, Гаяна і Республіка Корея — двічі, Білорусь, Сьєрра-Леоне і Словенія — по одному разу. Цього року лише у східноєвропейській групі відбудуться вибори на конкурсній основі: за місце в Радбезі змагатимуться Словенія та Білорусь", — зазначили в Укрінформ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Організація Об'єднаних Націй висловила занепокоєння "постійним уповільненням" морських перевезень зерна з українських чорноморських портів у квітні і травні.
Додамо, ООН хоче врятувати "Чорноморську зернову угоду", щоб безпечно експортувати зерно. Для цього вона пропонує двом країнам — Україні та Туреччині — обговорити можливість транзиту російського аміаку територією України.