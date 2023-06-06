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В ООН пройдут выборы: Совбез выберет новые лица на следующие два года

6 июня 2023 07:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В ООН пройдут выборы: Совбез выберет новые лица на следующие два года
Генассамблея ООН. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 6 июня, в ООН планируется проведение выборов. Во время исторического решения будет обновлен состав новых непостоянных членов Совбеза на следующие два года.

Об этом сообщает Укринформ.

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Главные претенденты

Отмечается, что африканские страны претендуют на два места — это страны Алжир и Сьерра-Леоне (вместо сегодняшних Габона и Анны), от Тихоокеанского региона на место ОАЭ — Южная Корея, от Латинской Америки вместо Бразилии — Гайана, от Восточной Европы на место вместо Албании — Словения и Беларусь.

Сообщается, что ранее все шесть кандидатов были членами Совбеза.

"Алжир трижды, Гайана и Республика Корея дважды, Беларусь, Сьерра-Леоне и Словения по одному разу. В этом году только в восточноевропейской группе состоятся выборы на конкурсной основе: за место в Совбезе будут соревноваться Словения и Беларусь", отметили в Укринформ.

Напомним, ранее мы писали, что Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность постоянным замедлением морских перевозок зерна из украинских черноморских портов в апреле и мае.

Добавим, ООН хочет спасти " Черноморское зерновое соглашение ", чтобы безопасно экспортировать зерно. Для этого она предлагает двум странам – Украине и Турции – обсудить возможность транзита российского аммиака по территории Украины.

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