В ООН пройдут выборы: Совбез выберет новые лица на следующие два года
Сегодня, 6 июня, в ООН планируется проведение выборов. Во время исторического решения будет обновлен состав новых непостоянных членов Совбеза на следующие два года.
Об этом сообщает Укринформ.
Главные претенденты
Отмечается, что африканские страны претендуют на два места — это страны Алжир и Сьерра-Леоне (вместо сегодняшних Габона и Анны), от Тихоокеанского региона на место ОАЭ — Южная Корея, от Латинской Америки вместо Бразилии — Гайана, от Восточной Европы на место вместо Албании — Словения и Беларусь.
Сообщается, что ранее все шесть кандидатов были членами Совбеза.
"Алжир — трижды, Гайана и Республика Корея — дважды, Беларусь, Сьерра-Леоне и Словения — по одному разу. В этом году только в восточноевропейской группе состоятся выборы на конкурсной основе: за место в Совбезе будут соревноваться Словения и Беларусь",— отметили в Укринформ.
Напомним, ранее мы писали, что Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность постоянным замедлением морских перевозок зерна из украинских черноморских портов в апреле и мае.
Добавим, ООН хочет спасти " Черноморское зерновое соглашение ", чтобы безопасно экспортировать зерно. Для этого она предлагает двум странам – Украине и Турции – обсудить возможность транзита российского аммиака по территории Украины.