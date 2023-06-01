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ООН хоче врятувати чорноморську зернову угоду: що пропонує

1 червня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ООН хоче врятувати чорноморську зернову угоду: що пропонує
Вантажне судно Mehmet Bey чекає проходу через протоку Босфор. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ООН хоче врятувати "Чорноморську зернову угоду", щоб безпечно експортувати зерно. Для цього вона пропонує двом країнам — Україні та Туреччині —  обговорити можливість транзиту російського аміаку територією України.

Про це пише агенція Reuters.

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ООН звернулася до лідерів України, Туреччини та Росії з пропозицією щодо конкретного взаємовигідного алгоритму радикального покращення" роботи зернового коридору. Але відповідь надали тільки дві країни — Україна та Туреччина. Росія — досі мовчить. 

Українські посадовці заявили, що з середини квітня Росія "необґрунтовано обмежила" роботу "Чорноморської зернової угоди".

Щоправда, цього місяця Росія погодилася продовжити угоду ще на два місяці, але заявила, що ініціатива припиниться. І висунула вимогу — усунути перешкоди для російського експорту зерна та добрив.

Зараз Росія закликає розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси.

В Кабміні заявили, щоб підготувати трубопровід до перекачування аміаку, потрібно щонайменше місяць. 

Очевидно, саме це питання обговорювалося під час поїздки Президента на Одещину. У своєму зверненні він згадував про роль українського морського зернового експорту

Нагадаємо, Зеленський  заявив, що порт "Південний" фактично заблокований. Понад півтора мільйона тонн агропродукції там накопичено. І це зерно, яке очікують щонайменше десять країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай.

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