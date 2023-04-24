Суперечка з Гутерішем та тролінг від США - як Лавров провів засідання Радбезу ООН 24 квітня

"Він написаний простою мовою", — обнадіяла Сергія Лаврова представниця США. Фото: скріншот трансляції Sky News

Голові МЗС РФ Сергію Лаврову, який прилетів до Вашингтона, щоб очолити дебати в Раді Безпеки ООН, слід ознайомитися зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Про це заявила під час дебатів 24 квітня представниця США Лінда Томас-Грінфілд.

"Ця маленька блакитна книжечка написана простою мовою. Всі цілі описані в першому ж розділі, і зараз я хочу зачитати її вам. "Мета ООН — підтримувати міжнародний мир і безпеку, розвивати дружні відносини між націями на основі поваги до принципу рівноправності та самовизначення народів", — процитувала вона Лаврову перший розділ статуту.

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"Поки ми засідаємо тут, готується чергова Буча"

Представниця США підкреслила, що вторгнення Росії в Україну завдало удару по статуту ООН та всіх цінностях, якими зобов'язані дорожити члени цієї організації.

"Росія просто хоче перекроїти міжнародні кордони силою, порушуючи цей Статут ООН. Це суперечить усьому, за що виступає ця організація", — сказала Лінда Томас-Грінфілд.

"Поки ми засідаємо тут, ця агресія продовжується. Поки ми засідаємо, російські війська продовжують вбивати та калічити мирне населення, знищують критичну інфраструктуру України. Поки ми засідаємо тут, готується чергова Буча, черговий Маріуполь та Херсон, черговий військовий злочин", — попередила вона.

Позицію США підтримала представниця Великої Британії Барбара Вудворд.

"Пан Лавров скликав сьогоднішню зустріч, щоб поширити російське бачення майбутньої багатосторонньої співпраці. Ми вже бачили, в чому полягає російська ідея цієї співпраці для світу. Вже більше року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну", — сказала Вудворд.

Суперечка Лаврова та Гуттеріша

Перед цим Лавров вступив у суперечку з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Відкриваючи засідання, Гуттеріш нагадав, що вторгнення Росії в Україну "викликає масові страждання та руйнування" і закликав терміново вжити відповідних заходів.

У відповідь Сергій Лавров заявив, що США руйнують основи ООН та "підмінюють міжнародне право якимось порядком, який ґрунтується на правилах".

Також глава МЗС Росії заявив, що Росія "чесно сказала, за що і за кого вона воює".

"Усунути загрози нашій безпеці, які НАТО роками створювала на наших кордонах, і захистити людей, яких позбавили прав, оголошених багатосторонніми конвенціями. Захистити їх від публічно заявлених київським режимом прямих загроз знищення та вигнання з територій, де століттями жили їхні предки", — заявив Лавров.

Нагадаємо, на 24 квітня в Раді безпеки ООН було призначено дебати, присвячені мультилатералізму (рівноправному та багатосторонньому економічному співробітництву всіх країн). Ініціатором дебатів був голова російського МЗС Сергій Лавров.

При цьому США не видали візи російським пропагандистам, які мали супроводжувати Лаврова, що викликало у глави російського МЗС надзвичайну лють. "Не забудемо, не пробачимо!" — відреагував Лавров.

Раніше в ООН заблокували виступ російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової: британські дипломати запросили її виступити в Гаазі.

Як відомо, з 1 квітня Росія очолює Раду Безпеки ООН. Головування РФ у Радбезі триватиме до 1 травня.