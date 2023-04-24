Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В ООН потроллили Лаврова, предложив прочитать устав организации arrow

В ООН потроллили Лаврова, предложив прочитать устав организации

24 апреля 2023 21:27
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Спор с Гуттеришем и троллинг от США - как Лавров провел заседание Совбеза ООН 24 апреля
"Он написан простым языком", — обнадежила Сергея Лаврова представительница США. Фото: скриншот трансляции Sky News
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему в Вашингтон, чтобы возглавить дебаты в Совете Безопасности ООН, следует ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявила во время дебатов 24 апреля представительница США Линда Томас-Гринфилд.

"Эта маленькая голубая книжечка написана простым языком. Все цели описаны в первой же главе, и сейчас я хочу зачитать ее вам. "Цели ООН – поддерживать международный мир и безопасность, развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов", — процитировала она Лаврову первую главу устава.

Читайте также:

"Пока мы заседаем здесь, готовится очередная Буча"

Представительница США подчеркнула, что вторжение России в Украину нанесло удар по уставу ООН и всем ценностям, которыми обязаны дорожить члены этой организации.

"Россия просто хочет перекроить международные границы силой в нарушение этого Устава ООН. Это противоречит всему, за что выступает эта организация", — сказала Линда Томас-Гринфилд.

"Пока мы заседаем здесь, эта агрессия продолжается. Пока мы заседаем, российские войска продолжают убивать и ранить мирное население, уничтожают критическую инфраструктуру Украины. Пока мы заседаем здесь, готовится очередная Буча, очередной Мариуполь и Херсон,  очередное военное преступление", — предупредила она.

Позицию США поддержала представительница Великобритании Барбара Вудворд.

"Господин Лавров созвал сегодняшнюю встречу, чтобы распространить российское видение будущего многостороннего сотрудничества. Мы уже видели, в чем заключается российская идея этого сотрудничества для мира. Уже больше года длится полномасштабное вторжение России в Украину", — сказала Вудворд.

Спор Лаврова и Гуттериша

Перед этим Лавров вступил в перепалку с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Открывая заседание, Гуттериш напомнил, что вторжение России в Украину "вызывает массовые страдания и разрушения" и призвал срочно принять ответные меры.

В ответ Сергей Лавров заявил, что США разрушают основы ООН и "подменяют международное право неким порядком, основанным на правилах".

Также глава МИД рф заявил, что Россия "честно сказала, за что и за кого она воюет".

"Устранить угрозы для нашей безопасности, которые НАТО годами создавала на наших границах, и защитить людей, которых лишили прав, объявленных многосторонними конвенциями. Защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз уничтожения и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки", — заявил Лавров.

Напомним, на 24 апреля в Совбезе ООН были назначены дебаты, посвященные мультилатерализму (равноправному и многостороннему экономическому сотрудничеству всех стран). Инициатором дебатов был глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом США не выдали визы российским пропагандистам, которые должны были сопровождать Лаврова, что вызвало у главы российского МИД крайнюю ярость. "Не забудем, не простим!" — отреагировал Лавров.

Ранее в ООН заблокировали выступление российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой: британские дипломаты пригласили ее выступить в Гааге.

Как известно, с 1 апреля Россия занимает председательское место в Совбезе ООН. РФ будет председателем Совета Безопасности вплоть до 1 мая.  

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас