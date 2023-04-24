Спор с Гуттеришем и троллинг от США - как Лавров провел заседание Совбеза ООН 24 апреля

"Он написан простым языком", — обнадежила Сергея Лаврова представительница США. Фото: скриншот трансляции Sky News

Главе МИД РФ Сергею Лаврову, прилетевшему в Вашингтон, чтобы возглавить дебаты в Совете Безопасности ООН, следует ознакомиться с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявила во время дебатов 24 апреля представительница США Линда Томас-Гринфилд.

"Эта маленькая голубая книжечка написана простым языком. Все цели описаны в первой же главе, и сейчас я хочу зачитать ее вам. "Цели ООН – поддерживать международный мир и безопасность, развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов", — процитировала она Лаврову первую главу устава.

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"Пока мы заседаем здесь, готовится очередная Буча"

Представительница США подчеркнула, что вторжение России в Украину нанесло удар по уставу ООН и всем ценностям, которыми обязаны дорожить члены этой организации.

"Россия просто хочет перекроить международные границы силой в нарушение этого Устава ООН. Это противоречит всему, за что выступает эта организация", — сказала Линда Томас-Гринфилд.

"Пока мы заседаем здесь, эта агрессия продолжается. Пока мы заседаем, российские войска продолжают убивать и ранить мирное население, уничтожают критическую инфраструктуру Украины. Пока мы заседаем здесь, готовится очередная Буча, очередной Мариуполь и Херсон, очередное военное преступление", — предупредила она.

Позицию США поддержала представительница Великобритании Барбара Вудворд.

"Господин Лавров созвал сегодняшнюю встречу, чтобы распространить российское видение будущего многостороннего сотрудничества. Мы уже видели, в чем заключается российская идея этого сотрудничества для мира. Уже больше года длится полномасштабное вторжение России в Украину", — сказала Вудворд.

Спор Лаврова и Гуттериша

Перед этим Лавров вступил в перепалку с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Открывая заседание, Гуттериш напомнил, что вторжение России в Украину "вызывает массовые страдания и разрушения" и призвал срочно принять ответные меры.

В ответ Сергей Лавров заявил, что США разрушают основы ООН и "подменяют международное право неким порядком, основанным на правилах".

Также глава МИД рф заявил, что Россия "честно сказала, за что и за кого она воюет".

"Устранить угрозы для нашей безопасности, которые НАТО годами создавала на наших границах, и защитить людей, которых лишили прав, объявленных многосторонними конвенциями. Защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз уничтожения и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки", — заявил Лавров.

Напомним, на 24 апреля в Совбезе ООН были назначены дебаты, посвященные мультилатерализму (равноправному и многостороннему экономическому сотрудничеству всех стран). Инициатором дебатов был глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом США не выдали визы российским пропагандистам, которые должны были сопровождать Лаврова, что вызвало у главы российского МИД крайнюю ярость. "Не забудем, не простим!" — отреагировал Лавров.

Ранее в ООН заблокировали выступление российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой: британские дипломаты пригласили ее выступить в Гааге.

Как известно, с 1 апреля Россия занимает председательское место в Совбезе ООН. РФ будет председателем Совета Безопасности вплоть до 1 мая.