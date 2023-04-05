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У ООН заблокували виступ Львової-Бєлової: британські дипломати запросили її виступити у Гаазі

5 квітня 2023 10:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російська омбудсвумен Марія Львова-Бєлова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія намагалася протягнути на засідання Радбезу ООН Марію Львову-Бєлову, яка перебуває у розшуку МКС. Її виступ заблокували британці, заявивши, що ця особа має виступати в Гаазі, а не в ООН.

Про це повідомляє пресслужба представництва Великої Британії при Організації Об’єднаних Націй.

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Росія, як головуюча у Раді безпеки ООН, вирішила зібрати неформальне засідання Радбезу на тему викрадення і депортації українських дітей на Донбасі, названі росіянами “евакуацією”.

Для онлайн-виступу на цьому засіданні представники країни-агресора запросили дитячу омбудсвумен рф Марію Львову-Бєлову, яка перебуває у розшуку після рішення Міжнародного кримінального суду.

Побажання Британії

Трансляцію виступу російської омбудсвумен заблокували представники Великої Британії.

"Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може це зробити в Гаазі", — прямо заявили британські дипломати.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Їх звинуватили у причетності до викрадення і депортації українських дітей.

Фото з російських ЗМІ

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