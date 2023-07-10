Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В НАТО договорились об отмене плана действий для членства ради Украины, — Кулеба arrow

В НАТО договорились об отмене плана действий для членства ради Украины, — Кулеба

10 июля 2023 12:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В НАТО договорились об отмене плана действий для членства ради Украины, — Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО, проведя дискуссию, согласились отменить План действий по членству для Украины на пути вступления в Альянс. Это ускорит вступление нашего государства в Североатлантический союз.

Об этом он написал в Twitter.

Читайте также:

На еще один шаг поближе

"После интенсивных обсуждений союзники по НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, такое решение сократит путь Украины в НАТО.

"Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность по приглашению Украины присоединиться к Альянсу", — отметил министр.

Скриншот поста

Напомним, ранее Кулеба отметил, что наше государство заслуживает того, чтобы его пригласили к вступлению в Североатлантический Альянс. Настоящим членом НАТО Украина сможет стать уже после окончания войны с РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз