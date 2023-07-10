В НАТО договорились об отмене плана действий для членства ради Украины, — Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО, проведя дискуссию, согласились отменить План действий по членству для Украины на пути вступления в Альянс. Это ускорит вступление нашего государства в Североатлантический союз.

Об этом он написал в Twitter.

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"После интенсивных обсуждений союзники по НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ на пути Украины к членству в Альянсе", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, такое решение сократит путь Украины в НАТО.

"Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность по приглашению Украины присоединиться к Альянсу", — отметил министр.

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Напомним, ранее Кулеба отметил, что наше государство заслуживает того, чтобы его пригласили к вступлению в Североатлантический Альянс. Настоящим членом НАТО Украина сможет стать уже после окончания войны с РФ.