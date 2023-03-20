В МЗС України розповіли, чого очікують від візиту Сі Цзіньпіна в рф
В українському МЗС уважно стежать за візитом очільника Китаю Сі Цзіньпіна до москви. Там сподіваються, що політик використає свій вплив, аби зупинити війну.
Про це у коментарі "Українській правді" заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
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"Україна уважно стежить за візитом Голови КНР до росії. Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на москву, щоб змусити її припинити агресивну війну проти України", — наголосили у відомстві.
Як відомо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з Сі Цзіньпіном заявляв, що відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль.
"Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції Генеральної Асамблеї ООН з цього питання", — запевнили в МЗС.
Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де у нього запланована зустріч з російським диктатором володимиром путіним.