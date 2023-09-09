В МИД Украины раскритиковали "обеспокоенную" декларацию G20 и предлагают свой вариант

Саммит G20 в Индии. Фото: the quint world

В украинском МИДе разочарованы итоговой совместной декларацией стран "Группы двадцати". Ее содержимое прокомментировал спикер Министерства Олег Николенко.

Своим мнением он поделился в Facebook.

Читайте также:

Реакция Украины

"Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", — подчеркнул он.

Также Николенко показал, как именно должна была выглядеть декларация.

"Вот как могли бы выглядеть основные элементы текста, чтобы быть более приближенными к реальности", — добавил дипломат.

Скриншот сообщения

О чем идет речь в тексте декларации

Отмечается, что участники саммита G20 сегодня, 9 сентября, приняли итоговую декларацию, в которой призывали к миру, однако не высказали осуждение по поводу полномасштабной войны России против Украины.

"Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем огромные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов во всем мире", — пишется в 7 пункте декларации.

Далее говорится, что участники саммита подтвердили свои позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН. Они подчеркнули, что "все государства должны действовать способом, отвечающим целям и принципам Устава ООН во всей его полноте".

А именно страны не должны предпринимать действия, угрожающие территориальной целостности и суверенитету или политической независимости любого государства.

"Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", — добавили в декларации.

По словам участников саммита, несмотря на то, что G20 — это ведущий саммит международного экономического сотрудничества, он "не является платформой для решения геополитических вопросов и безопасности".

"Мы подчеркнули человеческие страдания и негативное дополнительное влияние войны в Украине на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, цепи поставок, макрофинансовую стабильность, инфляцию и рост, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся, и наименее развитых стран, которые все еще приходят в себя от пандемии COVID-19 и экономических потрясений, которые подорвали прогресс в достижении целей устойчивого развития", — говорят в тексте документа.

Отсутствие конкретики

Также участниками было подчеркнуто большое значение поддержки продовольственной и энергетической безопасности. Они призвали прекратить военные разрушения и нападения на инфраструктуру и вспомнили о "глубокой обеспокоенности негативным влиянием конфликтов на безопасность гражданского населения", не называя страны, то есть России.

"Мы призываем все государства соблюдать принципы международного права, включая соблюдение территориальной целостности и суверенитета, международного гуманитарного права и многосторонней системы, гарантирующей мир и стабильность. Мирное урегулирование конфликтов, а также дипломатические усилия, направленные на урегулирование кризисов, дипломатия и диалог имеют решающее значение", — подытожили в декларации.

Напомним, в субботу, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели стартовал двухдневный саммит самых могущественных стран (G20). В то же время, участники так и не смогли достичь конкретных формулировок по войне в Украине.